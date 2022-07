L’antic escut de Cullera

Un dels senyals que caracteritzen els nostres municipis conferint-los identitat i personalitat prpia són els escuts i les banderes. De normal quasi tots els nostres pobles en tenen. A la Ribera hi han localitats que compten amb escut des de ben antic, des de temps immemorial. Alguns d’eixos escuts s’han rehabilitat i s’han adaptat als nous temps i altres els tenen, cas de Benicull o de la Barraca d’Aigües Vives, per posar uns exemples i per raons òbvies, des de fa pocs anys.

Cullera, que va ser vila reial, va posseir un segell propi que a penes era conegut fins ara per no haver sigut convenientment estudiat. Recentment el cronista oficial de la ciutat, l’amic Manuel Lanusse, que és expert en Dret Nobiliari i Premial, en Heràldica i en Genalogia, ha donat a la llum, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat el magnífic estudi titulat «Segell de la Cort del Justícia de la vila de Cullera de 1419. Representació de la genuïna emblemàtica històrica municipal». En eixe laboriós i magnífic treball que ocupa vora huitanta pàgines ens dona compte de gran quantitat de documents on es posa de manifest com la cullera, element parlant, figurava des d’antic en l’escut de la vila. Entre altres testimonis cita un calze del segle XVI que encara es guarda a la Parròquia dels Sants Joans, un Llibre de l’Administració dels Jurats de 1581, del segell privatiu de la vila de 1573 (sens dubte el testimoni definitiu), a banda d’un gravat calcogràfic amb escuts d’armes en la portada de dues al·legacions jurídiques de 1672 i 1675, etc. Sembla ben clar, pel que es deduïx, a la vista dels antecedents heràldico-sigil·logràfics que a Cullera li correspon un escut caironat que ha de contindre en camp d’or quatre pals de gules, carregat d’un castell del seu color, aclarit i maçonat de sable acostat de dues culleres d’argent posades en pal. A la punta de l’escut, el castell descansa damunt d’ones d’atzur i da’rgent. Per timbre, corona reial oberta. L’Ajuntament de Cullera hauria de demanar al Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia de la Generalitat Valenciana l’aprovació d’eixe escut que és el que, sens dubte, li correspon a la ciutat atenent a la seua història.