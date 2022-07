El territori

El Xúquer vertebra la Ribera i li dona vida. La comarca és un do del nostre riu. Un correntr que naix a Tragacete i que penetra a la nostra Comunitat després d’haver recorregut bona part de les províncies de Conca i Albacete. A Sumacàrcer alcança el seu cabal màxim. Rl Cabriol, l’Escalona, el Sellent, l’Albaida i el Magre amb les seues aportacions el fan més gran i a Cullera desaigüa a la Mediterrània després de quasi 500 kilòmetres. És vital per a nosaltres.

Per això entitats com Xúquer Viu, que té com a objecte recuperar el riu mediambientalment, reivindicar un cabal ecològic més elevat en el tram final i demanar la paralitació de els obres de transvasament Xúquer-Vinalopó, mereixen tot el nostre suport.