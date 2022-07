La residencia de Carlet se queda sin personal para cubrir las vacaciones

La falta de personal sanitario en la residencia de la tercera edad de Carlet vuelve a repetirse. Fuentes sindicales denuncian que la llegada del verano, y por consiguiente del período vacacional, no ha venido acompañada de una buena previsión laboral por parte de la Conselleria de Igualdad. «Nos encontramos a mediados de julio y todavía no se ha producido ninguna sustitución», denuncian desde UGT y añaden que «esta carencia comporta que se denieguen licencias, asuntos propios o excedencias a parte de la plantilla para poder cubrir estos puestos».

Este sindicato reconoce que el problema radica, en sus palabras, en que las bolsas de empleo están agotadas. «La conselleria debería empezar a trabajar en este tipo de sustituciones desde marzo porque todos los años nos encontramos ante el mismo problema, ya que ahora parte del personal ya está contratado por Sanidad», reconocen. Por otra parte, reivindican que «las instituciones intentan suplir esta carencia con los contratos de refuerzo, pero estas personas están para ayudar, no para tapar agujeros».

Ante este problema, los sindicatos se han reunido en varias ocasiones con la conselleria y les han remitido escritos, pero no han obtenido ninguna solución. «Nos dicen que no pueden abrir las bolsas porque esto comporta mucho trabajo y no disponen de personal suficiente», afirman. Ante esta situación, reconocen que los residentes son los primeros perjudicados porque, en sus palabras, «la atención no es la misma, ya que hay menos trabajadores y mayor carga laboral». A ello hay que sumarle el repunte de contagios por coronavirus, que incrementa el número de bajas.

La falta de personal se agrava todavía más en el caso de la enfermería. En la residencia de Carlet hay cinco vacantes sin cubrir. «No hay enfermeras, las bolsas están vacías», denuncian desde UGT.

Por ello, reivindican una solución rápida y efectiva. «Da igual el gobierno que esté en el poder, se trata de un problema crónico al que no responden», concluyen.