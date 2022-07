Un discapacitado reclama 300 euros de taxis por no poder acceder al metro

Viajar de Carlet a València en metro se ha convertido en un infierno para José Rodríguez, residente de la residencia pública para mayores de Carlet, debido a la falta de accesibilidad en la línea 1 de Metrovalencia. Ante esta situación, este vecino, que se desplaza en silla de ruedas, debe avisar con 24 horas de antelación a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para que el personal pueda colocar una rampa a través de la cual pueda acceder al vagón, ya que esta línea no está adaptada.

No obstante, Rodríguez denuncia que no siempre puede avisar con suficiente antelación según lo establecido en la normativa de la empresa. «Acudo regularmente al médico y, muchas veces, me otorgan las citas el día anterior, por lo que no siempre puedo cumplir con la exigencia notificada por FGV y, por consiguiente, me veo obligado a solicitar un taxi para poder acudir a las revisiones médicas dentro de la hora indicada», expone Rodríguez. Este vecino, que sufre varios problemas de salud, debe desplazarse a la capital entre 10 y 15 veces al mes.

Ante esta situación, ha decidido actuar. De esta manera, solicita el pago de 300 euros por parte de FGV en relación con los traslados de Carlet al hospital La Fe durante el 2021. «Se están vulnerando mis derechos, coartando mi movilidad y poniendo en riesgo mi salud al privarme de poder acudir al médico, ya que no puedo utilizar el transporte público», indica. Por ello, ha reclamado el dinero gastado durante ese período por la falta de rampa.

Por otra parte, añade que sus relaciones sociales también se han visto limitadas: «No puedo planificar ninguna actividad con mis amigos como haría cualquier persona, debemos planearlo con suficiente antelación porque siempre me encuentro con este mismo problema». Reconoce que esta situación también afecta a otros usuarios que se encuentran en silla de ruedas.

Ante esta reclamación económica, Rodríguez indica que todavía no ha obtenido ninguna respuesta por parte de FGV. «Mi abogada me ha recomendado que presentemos esta queja ante un juzgado y, además, hemos denunciado la situación ante el Síndic de Greuges porque desde que se aprobó el plan de accesibilidad no se ha solucionado el acceso a las personas usuarias de silla de ruedas en esta estación».

Rodríguez añade los daños que ha sufrido su vehículo en estas estaciones. «Cuando el personal va a ayudarme, no sabe cómo transportar la silla», indica. Además, recalca: «Tienen que tener en cuenta que entre la silla y yo pesamos 150 kilos y, por lo tanto, tienen que cogerla por los lugares indicados».

Próximas obras en la línea 1

A finales de julio, FGV iniciará las obras de la línea 1 de Metrovalencia. Entre las distintas actuaciones, se mejorará la accesibilidad en las estaciones para evitar barreras arquitectónicas. El vecino recuerda: «La accesibilidad es un derecho universal y espero que pronto se arregle el problema de la rampa para poder desplazarme con total tranquilidad».

Durante este tiempo, los usuarios afectados por esta reforma podrán desplazarse en autobús. «Desconozco si todos estos vehículos están adaptados a nuestro colectivo, por lo que tendré que solicitarlo con antelación», denuncia. En este caso, en palabras de Rodríguez, se añade otro problema. «El autobús es más lento que el metro y, cuando llegue a la estación, tendré que comprobar si está adaptada o me encuentro con el mismo problema», indica.