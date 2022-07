La federación vuelve a separar a los clubes ribereños en 2 grupos

Los equipos ribereños de Preferente ya saben en qué grupos competirán la próxima temporada. Al igual que la campaña pasada, no lo harán en el mismo grupo. Esta vez no serán el Sueca y un equipo algemesinense los «desterrados», sino que han sido l’Alcúdia, el Alginet y el recién ascendido Algemesí los que jugarán en el potente grupo II. Estos se enfrentarán al recién descendido Recambios Colón, al Buñol, que volverá a aspirar al ascenso, al Riba-roja, el campeón del grupo III, la UD Aldaia, Utiel y Requena, Vilamarxant, Manises, San Antonio de Benagéber, al Paterna, que no quiere volver a padecer y pretende retornar a la Tercera RFEF en la que ha militado las últimas temporadas. El Quart de Poblet, Paiporta, San Marcelino, Mislata y Benetússer-Favara completan el grupo. Este año se vuelve al formato de cuatro grupos de 18 equipos, de los que los tres primeros jugarán el play-off.

Finalmente no han sido dos sino tres los equipos ribereños que han ascendido a Regional Preferente. A los ascensos deportivos del Promeses Sueca y el Cullera se ha unido el del Algemesí CF que toma el relevo al Ràcing como representante de la localidad moixeranguera en la categoría. Los rotgets han logrado el ascenso por la ausencia del Huracán Moncada eso sí después de ser uno de los mejores subcampeones de liga. Los algemesinenses fueron líderes del grupo 6 durante parte de la competición pero perdieron la liga (y el ascenso) por golaveraje con el SB Ontinyent. La liga arranca en septiembre Si el grupo 2 se ve complicado, el 3 no lo es menos. En él estarán los otros seis equipos de la Ribera: Castellonense, Carcaixent, Alberic, Sueca y los recién ascendidos Cullera y Promeses Sueca. Dos exTercera, Olímpic y Benigànim, Tavernes, el Ontinyent que no querrá que pase un segundo año sin volver a la categoría nacional, el Muro, Canals, l’Olleria, Dénia, Jávea, Calp, SB Ontinyent y La Font d’en Carròs son el resto de equipos que empezarán a jugar el primer fin de semana de septiembre y acabarán la liga regular el 21 de mayo. En los cuatro siguientes fines de semana se jugarán las dos fases, que volverán a tener el formato de ida y vuelta, sin sede neutral. Por su parte, la liga Autonómica À Punt Valenta seguirá teniendo al At. Càrcer y la UD Alzira como representantes del fútbol ribereño. La competición regular acabará también el 21 de mayo sin que posteriormente haya play-off de ascenso a 1ª Nacional. Por lo que respecta a las canteras, con el descenso del Ràcing de Algemesí, el segundo juvenil alzirista es el único conjunto de la Ribera de la Liga Nacional Juvenil.