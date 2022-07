Dos robots ayudan a los camareros a servir platos y la bebida en Algemesí

La escasez de personal cualificado en el sector de la hostelería se ha convertido en un problema para muchos locales. Sin embargo, el restaurante La Mesedora, en Algemesí, ha conseguido ampliar su plantilla con dos nuevos fichajes un tanto peculiares. Mese y Dora, dos robots camareros, se sumaron a los 17 trabajadores de este negocio el pasado año.

La idea nació durante el estado de alarma en 2020. Este local había decidido iniciar su andadura el 9 de marzo, es decir, cinco días antes de esta declaración. Ante esta problemática, los propietarios intentaron reinventarse. «Conocimos a través de internet a un fabricante de robots que los incorporaba a los bares y pensamos que podía ser un reclamo para nuestros clientes», señalan desde La Mesedora. De esta manera, como indica el responsable de marketing, Sergio Santamaria, «se produjo una apuesta por la digitalización y la innovación en un sector en el que existe bastante competencia».

Ambos aparatos tecnológicos complementan el trabajo del resto de camareros del local. Mese y Dora son los encargados de transportar el pedido a las distintas mesas. Esto, en palabras de Santamaria, ha mejorado la efectividad del servicio, puesto que es el propio robot quien realiza el trabajo más forzoso, es decir, la carga y descarga.

La Mesedora se ha convertido, así, en el primer local de comida tradicional en España en incorporar esta tecnología. «Esto ha supuesto una experiencia 360º alrededor de la tradicional cultura del almuerzo tan arraigada en el territorio», señalan desde el departamento de marketing.

No obstante, Santamaria recalca que esta tecnología no suple la labor del personal. «Los robots son un soporte, pero no sustituyen al trabajador», recalca. En este sentido, añade: «La tarea de la plantilla se ha reconvertido, ya que queremos apostar por el valor y el contacto directo con los clientes, que son los protagonistas». «Ese trato humano es lo que diferencia su labor respecto a la de los robots», concluyen.

El sistema de localización previo evita golpes con mesas y clientes

Ambos robots incorporan un sistema de localización a través del cual se configura la superficie del restaurante. «Durante los primeros días, esta tecnología funciona con mayor lentitud, ya que debe interiorizar los elementos del restaurante, como son pilares o mesas, para no tropezar con nada ni con nadie», exponen desde el departamento de marketing. Para ello, el restaurante se divide en varias zonas que el robot incorpora en su sistema. Una vez diferenciadas, los camareros se encargan de introducir el número de la mesa en la cual el robot debe depositar la comida o la bebida. «Esto supone un ahorro en cuanto a tiempo y esfuerzo, ya que el robot circula por la sala al tiempo que los camareros pueden estar atendiendo otras consultas teniendo en cuenta que el aforo es de 200 personas», afirma Santamaria.