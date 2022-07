Los monitores se niegan a inyectar insulina a una alumna de Alginet

Una familia usuaria del centro ocupacional municipal Hort de Feliu, en Alginet ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma digital Change.org con el objetivo de denunciar la falta de personal sanitario en este tipo de instalaciones. En el escrito, los padres evidencian el problema al que se enfrenta su hija como usuaria del centro ocupacional de Alginet.

La joven, de 21 años y con Síndrome de Down, sufre diabetes tipo 1, es decir, causada por una reacción autoinmunitaria que impide que el cuerpo produzca insulina. Por ello, lleva instaurado un pequeño sensor en la parte superior del brazo, que mide de manera continua el nivel de glucosa en sangre. «Aunque es una chica astuta, despierta y vivaz que conoce perfectamente los márgenes de glucosa, no tiene la seguridad para saber con exactitud cuándo debe inyectarse la insulina y, por ello, necesita supervisión continua», indica la familia en el escrito. Añaden: «Esa figura normalmente la cubren sus padres, ya que ella les comunica los resultados y, en función de cómo se encuentre, le indican qué pasos debe seguir».

Ante esta situación, reivindican la «necesidad de cuidados por parte de terceras personas». Por ello, tras la concesión de la plaza y la falta de supervisión, los familiares manifiestan su preocupación. «Ella está muy contenta, le gusta el lugar y a los padres les parece un centro muy adaptado para su hija, pero allí no hay personal sanitario para poder llevar los controles de glucemia ni para indicarle cómo debe actuar cuando tenga que administrarse insulina», exponen en la plataforma. Estos cuidados son ofrecidos por sus familiares, por lo que se preguntan si en el centro «la responsabilidad recae sobre los progenitores, los monitores o los propios usuarios, que son personas con discapacidad intelectual».

A lo largo del escrito reconocen que esta situación se reproduce en la mayoría de centros ocupacionales. Por ello, reivindican: «Se necesita personal sanitario en centros donde haya usuarios con enfermedades crónicas, como la epilepsia o la diabetes, o un trabajador cualificado para su cuidado y supervisión». Los familiares recalcan que esta incorporación otorgará mayor tranquilidad a la hora de acudir al centro. «El usuario se sentirá seguro y protegido y, por su parte, el centro no tendrá que hacerse responsable de algo que no tiene por qué tener conocimientos como los tendría un profesional, ya que no es una labor para la cual están destinados o formados».

Desde el centro ocupacional han expuesto que son conscientes de este caso y mantienen una comunicación con la familia de esta usuaria, pero esta decisión no depende de ellos. «La Conselleria de Igualdad es la encargada de determinar las plantillas, nosotros no tenemos nada que ver y los padres ya han presentado los escritos pertinentes».

Esta petición, que sigueactiva, acumula 230 firmas. La denuncia se incluye dentro de la plataforma Change.org, a través de la cual organizaciones y ciudadanos particulares lanzan y promueven sus campañas de recogidas de firmas para llevar a cabo reivindicaciones de cualquier tipo como, por ejemplo, de carácter social y humanitario o en defensa de los derechos humanos.