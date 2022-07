Algemesí abre el debate del cambio de modelo de la Semana Taurina

El debate está en la calle. Hace unas semanas, cuando el Consell Escolar de Algemesí aprobó un calendario docente que incluía a laSetmana de Bous como lectiva se desató un conflicto social que la ciudad digiere con dificultad. La disputa entre quienes defienden la prioridad educativa y los que se aferran a la tradición taurina ha crispado los ánimos. Y la controversia comienza a alimentar el debate sobre la oportunidad de cambiar el formato de la feria de novilladas. El objetivo sería promover un gran pacto social para preservar el respeto y la conviencia.

Puede que el debate no se aborde a fondo a corto plazo. Sobre todo con los festejos a la vuelta de la esquina. Pero diferentes sectores comienzan a apostar por un diálogo que tienda puentes y cierre las fisuras, por lo que nadie descarta que las conversaciones se abran más pronto que tarde. Lo ocurrido este año marca un punto de inflexión. El cambio de rumbo marcado por el Consell Escolar se suma a una tendencia a la baja en las recaudaciones de la subasta de cadafales. Los ingresos van a la baja y distan mucho de las épocas de máximo esplendor. Reflejan ciertos síntomas de agotamiento.

Además, a nadie se le escapa que el resultado de la próxima Semana Taurina puede ser más importante que ningún otro. Tras un parón de dos años obligado por la pandemia puede multiplicarse la ilusión reprimida durante tanto tiempo o bien afianzarse el desapego que merma la participación. Habrá que estar atentos.

Los organizadores de los festejos son conscientes de que hay voces que sugieren cambios y no se cierran en banda. «Siempre vamos a estar abiertos a atender las inquietudes de los ‘cadafalers’, los aficionados a los toros y de los vecinos de Algemesí», aseguró ayer a Levante-EMV el presidente de la Comisión Taurina, Alberto Fernández. Además, subrayó que, en caso de que se considerara necesaria una reforma, no sería tampoco la primera: «La fiesta está viva y es del pueblo, por eso evoluciona y es capaz de adaptarse a todo tipo de situaciones. No hay que olvidar, por ejemplo, que antiguamente la actividad se centraba más en horario nocturno y que, con el cambio de tendencia, abrazamos ese concepto del tardeo del que tanto se habla hoy en día».

Nuevos conceptos

Durante las últimas semanas, el debate aviva las redes sociales. Más allá de los extremismos, a ambos lados de la discusión, surgen voces que admiten que cambiar el modelo de la feria taurina sería beneficioso para el conjunto de la ciudad. Una de las propuestas plantea readaptar la fiesta para que, en lugar de concentrar todos los actos en una semana se desarrolle en sucesivos fines de semana. En ese escenario, el calendario escolar ya no generaría discordia. Y la afluencia sería mayor. En tiempos convulsos hay que agudizar el ingenio, aunque para ello la voluntad de concordia ha de imponerse a los dogmas y, finalmente, abordar el debate de forma serena.

El presidente de la Comisión Taurina parece dispuesto a acercar posturas para propiciar grandes consensos: «De las tres alternativas planteadas en el consejo, incluso habríamos visto bien la opción intermedia, que planteaba dos días de clase y tres festivos. Estamos abiertos a alcanzar consensos».