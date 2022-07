El alzireño José Marín disputará el nacional de marcha sub-16 con solo trece años

José Antonio Marín «Titi» ya tiene sucesor en su hijo, José Marín. El «Titi junior» -como se le va conociendo en el ámbito atlético- competirá el próximo 23 de julio en el Campeonato de España sub-16 en Avilés (Asturias) después de un año en el que ha logrado 7 medallas y, con 13 años, ha debutado con los equipos sub-20 y absoluto del Safor-Teika de Gandia.

Su llegada a la marcha fue por una ilusión. Cuando tenía 9 años su club, la Rabosa, participaba en el provincial alevín por equipos en el que necesitaban un marchador. La entrenadora, María Gómez, dijo que si completaba el equipo y lograban medalla, se llevaría el trofeo a casa. «La ilusión por tenerlo me llevó a ofrecerme y conseguimos subir al podio», comentó el pequeño José. Después de haber pasado por las diferentes modalidades deportivas, quiso dedicarse exclusivamente a la marcha. «Veía que se me daba bien y decidimos ir hacia adelante», resumió. Era una decisión arriesgada con una edad en la que los chavales prefieren correr. «Además, requiere mucha concentración para no tener nunca los dos pies en el aire y que te amonesten», añadió. La técnica también es muy importante para aprovechar cada zancada.

Durante los primeros meses Álvaro Esparza lo entrenaba pero, éste se lo dejó. Se integró entonces en el Safor Teika de Gandia -del que la Rabosa es filial- ya que contaba con referentes como su director técnico, David Meló, un grupo de tecnificación, con Pau Roig de entrenador, y una gran marchadora, Ángela Casanova. «Allí ya no estaba solo como aquí», explicó. Hasta la capital de la Safor se desplazan dos días a la semana y a partir de septiembre tendrán que ser tres para mejorar la resistencia.

Esta temporada ha sido especialmente positiva. Empezó con el subcampeonato autonómico en ruta en Burjassot. La selección valenciana lo convocó para el campeonato de España pese a debutar en en su primer año de cadete. Fue el tercero del equipo valenciano por lo que puntuó para la Selecció, que se quedó a un solo punto de empatar a los subcampeones. En el provincial de pista cubierta celebrado en Gandia fue campeón y posteriormente, subcampeón autonómico de pista cubierta en 3.000 en el pabellón Luis Puig. Partcicipó en el Gran Premio Internacional de Madrid y después llegó el subcampeonato provincial al aire libre en Torrent y el autonómico de 5.000 en Dénia.