Un estiu caòtic en Sueca

Si l’acció de l’actual equip de govern (PSOE-PP-C’s-GISPM) no passa del seguidisme dels projectes encetats o preparats per Compromís en les anteriors legislatures, quan s’han enfrontar amb el dia a dia, mostren les seues carències. Este estiu està resultant especialment caòtic. Algunes de les incidències és cert que no són competència municipal (altres sí). Però el nivell reivindicatiu que mostraven quan eren oposició, es rebaixa fins al mínim. Estem parlant, per exemple, del tancament del consultori de Les Palmeres. La regidora delegada passa la responsabilitat al Departament de Salut de la Ribera i a la falta de metges de família (encara que diu que eixe servei es reforça al Centre de Salut de Sueca i al Perelló i el Mareny, cosa incongruent). I l’alcaldessa en funcions fa un brindis al sol.

Però el que sí que és competència municipal no és que vaja molt millor. El recent asfaltat d’alguns carrers de Sueca no para de rebre crítiques del veïnat: embornals reblits d’asfalt, trapes de desaigüe tapades, asfalt més alt que la vorera...Un autèntic desastre. I tornant a Les Palmeres, el punt de recàrrega per a cotxes del carrer Riu Segarra està ancorat a terra, pintat i acabat des de fa aproximadament sis mesos, sense funcionar, o siga, d’adorn. Segurament per a poder justificar la subvenció. Del 8 al 17 de juny un senyal prohibia aparcar per poder fer obres i connectar el punt de recàrrega, ocupant 15 places d’aparcament (pràcticament tot el carrer). Però les obres no acabaren fins a l’1 de juliol. La falta de previsió de la Regidoria d’Urbanisme va fer que tot el cap de setmana de Sant Joan (amb el que suposa de presència massiva de gent a la costa) no es poguera aparcar. A més era carrer de pas cap a la discomòbil, donant un aspecte molt lamentable. Sense eixir de les Palmeres, just en el jardí que està al costat del consultori, un arbre du anys sense esporgar, i envaix totalment la rampa de baixada al pàrquing de la finca del costat. I el que és més greu, les arrels estan carregant-se el mur d’eixa rampa, amb el perill que això suposa. L’abandó d’este jardí és evident, i el veïnat no para de queixar-se. També hem rebut queixes d’una associació esportiva que ha organitzat un campus d’estiu i cada vegada que van a la piscina, a més de cobrar als xiquets i xiquetes apuntats, també cobren als monitors, malgrat que ells no naden. Fora convenient crear alguna exempció per a casos semblants. I este equip de govern continua gastant-se els diners en reformar les redones d’una carretera que encara no és de Sueca: obrant en casa d’altre, quan correspondria al Ministeri del ram pagar-ho tot. La traca final és el tema Ekiluz: una suposada cooperativa energètica, que no té darreres socis cooperativistes, sinó una multinacional; que en un principi només costaria 10€ al poble de Sueca i en el ple del 7 de juliol l’equip de govern aprovà un aval de 40.000€. Encara ens esperen més sorpreses? Com deien antigament en la tele: estiguen atents a la pantalla.