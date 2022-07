La joven que necesita insulina busca un centro que le garantice asistencia

Los padres de la joven de 21 años con Síndrome de Down y con diabetes tipo 1 han emitido una carta a la Conselleria de Igualdad para seguir reivindicando la presencia de la figura del personal sanitario en los centros ocupacionales.

La familia de esta joven, vecina de l’Alcudia, lanzó una petición, que acumula casi 300 firmas, a través de la plataforma Change.org , en la que exponía la situación vivida. A través del escrito reivindicaban la necesidad de instaurar la figura del personal sanitario en los centros ocupacionales, ya que algunas de las personas usuarias necesitan supervisión médica como es el caso de su hija. «Nuestro objetivo era que estuviese en el centro ocupacional de Alginet porque cumplía con nuestras expectativas, pero la conselleria no permitió su incorporación porque en su plantilla, como en la de muchos centros, no hay ningún enfermero que pueda hacerse cargo de su situación», exponen los padres a Levante-EMV. Y añaden: «Nuestra hija necesita control y supervisión a la hora de administrarse la insulina y entendemos que esto no puede ser competencia de los monitores porque no tienen la información ni los conocimientos necesarios».

Ante esta situación, la familia ha optado por buscar otro centro ocupacional público-privado en la comarca, en el cual se incluye esta figura. «El centro está más lejos y seguramente nos supondrá un coste económico que tendremos que asumir, pero tenemos que salvaguardar la salud de nuestra hija», reivindican sus padres, quienes insisten en que su prioridad era acceder al servicio ofrecido en Alginet, ya que lo habían visitado y habían mantenido contacto en diversas ocasiones.

Ante esta situación, los padres han enviado un escrito a la Conselleria de Igualdad para denunciar la falta de personal sanitario. A esta reivindicación se ha sumado el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. «El colegio rechaza la medida, introducida con el nuevo decreto que regula los centros y servicios sociales, de no incluir la figura de la enfermera o el enfermero, puesto que se va a dejar de ofrecer los programas y servicios de atención especializada para personas usuarias», explican en el escrito. Por ello, el colegio reivindica la necesidad del personal sanitario para «cubrir las considerables necesidades asistenciales y de cuidados de las personas que se integran en los centros ocupacionales y que sufren diferentes grados de discapacidades».

«No se puede quitar esta figura en los centros»

El Colegio de Enfermería de Valencia lleva meses reivindicando la necesidad de personal sanitario en los centros ocupacionales. «Es fundamental la figura de la enfermera como un elemento imprescindible ya que se encarga de la prevención y promoción sanitaria enfocada a los usuarios», reivindican en el escrito emitido a la conselleria. Reconocen que el caso de esta joven solo es un ejemplo, pero hay muchos más usuarios que necesitan la incorporación de este servicio.