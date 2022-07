La capitalitat cultural d’alzira

Han transcorregut set mesos del nomenament d’Alzira Capital Cultural Valenciana 2022, per part de la Generalitat, i arriba el moment de fer balanç d’aquest període. Estem més que satisfets dels resultats. Els fets parlen per si mateix. És sorprenent la qualitat, la quantitat i la varietat d’actuacions realitzades, així com la repercussió i la bona acollida que han tingut. Aquesta és la valoració de l’equip de la Regidoria de Cultura que estem treballant, amb professionalitat i moltíssima il·lusió, per oferir una programació creativa i diversa.

En places, carrers i distints escenaris hem fet al voltant de dos-cents actes: concerts, teatre, dansa, circ, conferències, presentacions de llibres, publicacions, animacions lectores, concursos, campanyes, projeccions, murals... Els nostres festivals -Somriu als parcs, Nan@ofest, Música al Claustre, Jazz al Carrer, Encontre de teatre i Spanish Brass- estan més que consolidats i han augmentat en participació i en prestigi. Als centres educatius d’Alzira hem fet teatre, dansa i música. Centenars d’estudiants (de 3 a 18 anys) han anat al Gran Teatre per a conéixer l’edifici i per a gaudir d’una programació teatral especial per a ells en horari escolar i que han tingut una acollida excel·lent.

Seguim amb el compromís de fomentar l’ús del valencià i de tot allò que ens identifica com les festes, les tradicions, les arts, la gastronomia, els paisatges... Gràcies a aquest nomenament, la Generalitat ens ha facilitat, de moment, tres exposicions, dos espectacles de dansa, quatre concerts i dues òperes. Cal afegir a la programació habitual les activitats que fan les associacions culturals i entitats locals. Tot això ha generat una enorme oferta que ha contribuït a dinamitzar el comerç i l’hostaleria local, i que demostra que la capitalitat cultural ens senta la mar de bé.

L’Ajuntament d’Alzira, conscient de la importància que té la cultura com a enriquiment personal i social, continua posant els mitjans possibles per facilitar l’accés a la cultura a tots els ciutadans. El fet de comprovar com gaudeix el públic, com agraeix haver posat al seu abast espectacles tan magnífics, com els més menuts descobreixen algunes arts escèniques i com estimulen la seua imaginació, com agraeixen els artistes el fet d’actuar als nostres escenaris... són vivències engrescadores que justifiquen la necessitat d’invertir en cultura. Perquè l’educació i la cultura són imprescindibles per a viure millor en un món tan complex.

Ens esperen uns mesos carregats d’actes culturals, entre els quals cal destacar Art al Carrer, el concert del 9 d’Octubre, les Jornades de la 34 edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, la difusió dels 100 anys del naixement de Joan Fuster, els concerts de la Societat Musical d’Alzira i un llarg llistat d’espectacles de màxima qualitat als quals us anime a assistir. Aquest és un any especial per a Alzira perquè, juntament amb a Aielo de Malferit, tenim l’honor de formar part del llistat de municipis del País Valencià que destaquen pel seu compromís per la cultura. Un compromís ineludible com a regidor de Cultura per fer d’Alzira una ciutat culta, lliure, solidària i feliç. Anem per bon camí.