«He sido feliz en Alzira, pero hay ofertas que no se pueden rechazar»

Los veranos son largos y a la vez intensos en las oficias de los clubes. En el caso del Alzira femenino, de momento, se han producido al menos dos importantes bajas, siendo una de ellas la de la capitana Nerea Quesada Soler (La Pobla Llarga, 1993) que ha decidido emprender un nuevo camino y cambiar la capital de la Ribera, tras cinco años de andadura como blaugrana, por el Intercity de Alicante, un club recién subido a la Liga Valenta con objetivos muy ambiciosos, como el del ascenso a Liga Nacional. El Alzira pierde a una jugadora que ha destacado por su seriedad y polivalencia sobre el verde, habiendo actuando en múltiples posiciones.

¿Se había terminado su ciclo en el Alzira?

No creo que sea una ciclo que haya terminado, simplemente que hay oportunidades que debemos de aprovechar y me sentía preparada para iniciar un nuevo reto tanto personal como deportivo.

¿Ya estaba decidida a abandonar el Alzira antes de finalizar la temporada o fue después cuando dio el paso?

No, no, para nada. En todo momento mi decisión era seguir en el club, he sido muy feliz estos cinco años. La decisión la tomé después de finalizar la temporada, cuando recibí la oferta del Intercity.

Los últimos proyectos del Alzira de los que ha formado parte siempre han sido con vistas a poder lograr la categoría nacional, sin embargo, no se ha llegado nunca al final con opciones reales. ¿Qué ha faltado para conseguirlo?

El objetivo como bien dices siempre ha sido conseguir el ascenso. Al final un club como el Alzira tiene que ser ambicioso y nuestro equipo lo ha sido todos estos años, incluso con la falta de jugadoras en la plantilla que puede que haya sido un hándicap en muchos partidos. Recuerdo hace dos temporadas que nos quedamos a las puertas del ascenso, un poco de mala suerte también tuvimos aunque no me gusta hablar de suerte en el fútbol.

Cinco temporadas dan lugar a muchos momentos y vivencias. ¿Podría destacar alguna de las que se quedan en la retina para siempre?

Sinceramente no tengo un momento en concreto, ya que han sido muchísimos los que nunca olvidaré. Siempre hemos sido un grupo unido, tanto dentro como fuera del vestuario, y eso da para compartir muchas vivencias.

Se marcha hasta Alicante para enrolarse en el Intercity, un recién ascendido con las ideas claras y objetivos muy ambiciosos. ¿Le costó decidirse o cuando le ponen a alguien un proyecto así encima de la mesa es imposible no aceptar el reto?

Fue una decisión difícil de tomar, no por el proyecto del Intercity, sino por tener que dejar la UD Alzira y cambiar por completo mi vida diaria. Como ya he dicho antes, hay oportunidades que no se pueden dejar escapar y esta era una de ellas. Por supuesto que nuestro objetivo no es otro que ascender, un club como el Intercity debe luchar por todo.

Siendo una conocedora de la categoría y a sabiendas de la dificultad que entraña el tener que ganar la liga para poder saltar de categoría. ¿Ve factible hacerlo en el primer año que el club tocará la Liga Autonómica?

No hay nada imposible y nosotras haremos que ese objetivo se cumpla. Para eso vamos a luchar desde el 18 de julio hasta el último día. Ascender es complicado pero trabajaremos al máximo siempre para intentar conseguirlo.

Se marcha a más de una hora de camino de su localidad natal. ¿No fue este un hándicap a la hora de decir la elección de su nuevo club?

Fue una decisión muy meditada entre otras cosas por tener que marcharme a otra ciudad, pero al final he hecho lo que sentía que era lo mejor para mí. Estoy ilusionada y con muchas ganas de vivir esta nueva experiencia.

Otra compañera suya como Áurea Mateos también se ha despedido del club en los últimos días. Al menos dos jugadoras fundamentales ya no vestirán de blaugrana la próxima temporada. ¿Cómo ve el futuro más próximo del Alzira?

Todas las jugadoras hemos sido fundamentales en un año muy complicado porque éramos una plantilla muy corta. Estoy segura que la UD Alzira confeccionará una plantilla muy competitiva, como cada año, y luchará por estar arriba en la clasificación. Tengo muchas amigas allí y les deseo lo mejor tanto a ellas como al club.

¿Y el futuro del fútbol femenino a nivel comarcal?

Yo soy feliz de ver cómo cada año hay más equipos femeninos en la zona. Los clubes apoyan cada vez más el fútbol femenino y yo personalmente intento ayudar a las niñas que quieren disfrutar del fútbol cerca de casa y ojalá siga creciendo y que desde los medios de comunicación como este se les apoye para darles más visibilidad.