AMB NOM PROPI María Ángeles Ruiz

El llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (secció de Psicologia) i escriptor Josep Micó Conejero, va nàixer a Antella l’any 1949. Ha exercit la docència com a professor de valencià en diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana i és autor dels poemaris ‘El riu encara baixa net’ (XV Premi La Rosa de Paper, 2011), ‘Pels ulls tremola la carn’ (Germania, 2013), ‘Romandràs’ (Ianua, 2016) i ‘Creuar l’instant’ (XV Premi Vila de Mislata, 2017). Ha participat en diverses antològies com ‘Màtria’ (2013), ‘Mare Omnium’ (2015), ‘Nosaltres els fusterians’ (2017), ‘Entre la pedra i el ferro’ (2017), ‘21Veintiúnversos’, ‘nº 7’, ‘Amors sense casa’, ‘Poesia LGTBQ catalana’ (2018), ‘De Res poètic’a (2018), ‘El vers als llavis: Homenatge a Carles Salvador’ (2019) i ‘Uskut (Silenci)’ (2019), etc.

Josep ha col·laborat en revistes com La Lloca, de la seua localitat natal, Barcella, de Banyeres de Mariola, Kamchatka (UV) i Furman 217 de Nashville (EUA) i en nombrosos recitals de poesia i amb col·laboracions literaries en llibrets fallers de comissions de Gandia, Alzira i València. És autor del blog https://josepmico.blogspot.com. Recentment ha guanyat el Premi de poesia Francesc Badenes Dalmau d’Alberic per la seua obra Teler de Zèfir.