El desastrós resultat de les polítiques agraries actuals

En els últims anys s’han abandonat més de 160.000 hectàrees de cultiu entre secà i regadiu. Són dades que transmeten una realitat. Són dades que parlen d’un moment clau. Són dades que ningú pot obviar. Segons les dades de l’enquesta d’explotacions agràries de 2016, el nombre de llauradors de totes les edats eren 107.318, però de menys de 25 anys a 39 anys hi ha 4.474 (4,17%); de 40 a 54 anys són 25.127 (23,41%); de 55 a 64 anys puja a 24.082 (22,44%); de 65 i més anys són 53.654 (49,99%). El 50 % tenia i té més de 65 anys. La incorporació de joves amb ajudes en la convocatòria de 2021 foren 251 noves incorporacions. Aquest és el resultat de les polítiques agràries que s’han aplicat en el nostre territori en els últims quaranta anys. Amb aquestes dades, demane als nostres governants que reflexionen sobre si poden estar orgullosos dels resultats que estan obtenint i si el món rural té alguna viabilitat sense llauradors que ens garantisquen la seguretat alimentaria i que gestionen el territori.

El món rural no s’entén sense l’agricultura i la ramaderia, que continua sent en molts pobles l’activitat econòmica més important i encara dona feina a moltes famílies en els nostres pobles, bé siga a títol principal o temps parcial. És evident que l’actual model d’agricultura no funciona, l’agricultura industrial, la que aposta per grans extensions mecanitzades i amb monocultiu, la que ens fa dependre en excés de combustibles fòssils amb la utilització massiva d’agroquímics, la que està canviant sistemes de regadiu tradicional, destruint els sistemes d’abancalaments que ens protegien de les inundacions i de l’excessiva erosió i amb un mercat globalitzat que impedeix traslladar els costos de producció al producte final. No funciona, no sols perquè està arruïnant a molts llauradors i ramaders professionals i a temps parcial, sinó perquè a més, aquest tipus d’agricultura està produint problemes mediambientals de primer ordre.

Ho diré d’una manera molt gràfica: A 0,10 € un quilo de navelines no hi ha agricultura que ho suporte, a 0,25 € eixe mateix quilo de navelines molts professionals del camp podrien continuar l’activitat d’una manera digna. La pregunta és, on està la falta de competitivitat? Està al principi de la cadena en els llauradors o al final de la cadena en el comerç i la distribució? Després dels fracassos recollits en els últims anys, entre d’altres deguts al model d’agricultura que s’ha volgut imposar, propose que comencem a reflexionar si el nostre model tradicional, eixe tant menyspreat de minifundi i parcel·lació, pot tindre algunes fortaleses que ens ajuden a resoldre el problema. Aquest és un sistema que està en mans de molts llauradors i ramaders, si és capaç de millorar les rendes pot ser fonamental per a fixar població.

A l’estar en mans de moltes persones té més capacitat de producció d’aliments i de gestió del territori. Quan hi ha sinistres climatològics a l’estar en diverses partides és difícil que afecte a tota l’explotació. A nivell mediambiental a l’estar configurat en moltes parcel·les i bancals crea un mosaic divers de cultius que facilita la biodiversitat. Si a este model li sumem una agricultura i ramaderia regenerativa que augmente la diversitat de cultius, que protegisca el sol de les erosions, que siga un element per a prevenir inundacions, este model ens donaria garantia alimentaria, també podria absorbir tots els residus orgànics urbans que produïm en els pobles i les ciutats. Este model produiria ecosistemes molt més equilibrats.

Aquesta aposta implica un pacte social entre els llauradors i ramaders, i la ciutadania, els primers produint béns de primera necessitat com són els aliments, gestió del territori, equilibri mediambiental, etc. Els segons en garantir una renda digna que permeta als llauradors i ramaders continuar en la seua activitat. Aquest pacte no té per què ser costos, ja que els beneficis que produiria superen les inversions que s’haurien de fer.

Els centenars d’alcaldesses i d’alcaldes deurien de mobilitzar-nos en defensa dels nostres pobles i termes. L’agricultura i la ramaderia encara és una de les principals fonts d’ingressos i si volem parar el despoblament, aquestes han de jugar un paper important. No podem romandre impassibles enfront d’esta situació catastròfica, perquè solucions hi ha. Hem de revisar les diferents polítiques que s’han aplicat al llarg de la història més recent i mirar que s’està fent en altres països.

Aliats en podem tindre. Els nostres veïns, organitzacions agràries, cooperatives, ecologistes, consumidors, etc., ens poden ajudar a crear eixe moviment. Ho hem d’intentar.