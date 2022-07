L’erudit, escriptor i patrici Nicolau Primitiu Gómez Serrano va nàixer a Sueca l’any 1877. De professió pèrit químic, va 4estar al front d’una empresa dedicada a la fabricació de maquinària agrícola. Va ser presdient de Lo Rat Penat entre 1933 i 1935 i 1959 i 1961. La seua aportació més important a la nostra cultura va ser l’actiu paper que jugà en el món nacionalista valencià com a promotor lingüístic. Va firmar les Normes de Castelló de 1932 i va impulsar rels cursos de llengua. Va proposar el nom de Bacavés per a la nostra llengua. Va rebre el títol de president de la Comissió Patrocinadora del Diccionari Català-Valencià-Balear. Va fundar l’editorial Sicania, on publicà treballs, entre altres,d e Joan Valls, Antoni Igual, Francesc Almela, Xavier Casp i Carles Salvador.

Entre les seues obres més destacades cal citar les titulades La Renaixença i el Romanticisme (1935), La llengua valenciana a l’escola (1936), Paleolingüística valenciana (1948) i Recordances de Sant Vicent Ferrer (1950). Va publicar molts articles de caràcter històric i divulgatiu a la premsa valenciana. En morir, l’any 1971 la seua esposa va decidir donar la seua magnífica biblioteca a l’Estat. Eixe fons bibliogràfic va constituir l’origen de la Biblioteca Valenciana.