Sant Bernat, Maria i Gràcia

El pròxim dissabte Alzira i Carlet celebraran la festa dels seus patrons els màrtirs Bernat, Maria i Gràcia, sens dubte els sants riberencs per antonomàsia, que es vinculen a més a més a moltes altres localitats de la nostra comarca com ara Benimodo, Guadassuar, Carcaixent, Algemesí, etc.

De la història, vida i martiri dels tres germans musulmans que van abraçar el cristianisme i van patir les conseqüències per ordre del seu germà en les rodalies d’Alzira, a l’espai que la toponímia prejaumina denominava Sampronat o Sopronat, on es va alçar en el segle XIII ua ermita i, posteriorment, un convent que van regir els pares trinitaris, s’han ocupat nombrosos historiadors i estudiosos, entre les qual cal citar a Honorat Gilbau de Castro, Jaume Cervera i, més recentment, Antonio Momparler Rosado. Sant Bernat va ser objecte des d’antic de la devoció dels nostres avantpassats i el 1643, acollint-se a un motu propi del papa Urbà VIII va ser proclamat pel poble d’Alzira el seu patró. L’arquebisbe Joan de Ribera va fomentar molt el seu culte i l’any 1609 Jeroni Galant, campaner de València, va construir la imatge de bronze que presidix l’altar-cambril del temple de Santa Caterina on es custodien les seues relíquies. El 1717 es van erigir sobre el pont de Sant Agustí, que unia la vila i el raval d’Alzira, uns casalicis en els quals es van depositar unes imàtgens pètries dels sants. Els tres germans sants han sigut considerats tradicionals protectors de la ciutat en moments de pesta, inundacions, etc. El 20 d’agost de 1987 el papa Joan Pau II va confirmar el patronatge canònic sobre Alzira de Bernat, Maria i Gràcia que són, en afortunada frase de José Palacios, «patrimoni històric i espiritual» no sols d’Alzira si no de tota la Ribera.