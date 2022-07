El territori

El principal sistema de reg històric de Carcaixent és el de la Reial Séquia. Té més de 350 anys d’antigüitat i es localitza en la part occidental del terme, en les partides de la Vintena, La Coma, Sant Roc, Benimaclí, Passicos, La Febrera, El Toro, Benivaire i l’Alborgí. Transcorre pels termes de Sumacàrcer, Cotes, Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Beneixida i Castelló. L’any 1654 el rei Felip IV va atorgar el privilegi que anava a fer possible la seua construcció, que finalitzà el 13 de juliol de 1679, vint-i-cinc anys després, que va permetre posar en regadiu una gran extensió de terreny. Per administrar la séquia les autoritats municipals nomenarien cada any sequier, sobresequier, veedors, síndic i escrivà. Francec Torres Faus va estudiar la construcció del canal en un treball que es va publicar l’any 2000.