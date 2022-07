El Trencaones se cuelga más de treinta medallas en dos semanas

El Club de Natación Trencaones Alzira está realizando un final de temporada de impresión. Del Campeonato de España Máster celebrado en Las Palmas de Gran Canaria ha retornado la expedición cargada con diez medallas, tres de oro, cinco de plata y dos de bronce. Marta Gimeno no pudo revalidar el título del año pasado aunque logró tres flamantes subcampeonatos, en 200 y 400 libres y en 200 estilos en la categoría de +20. Entre las másters +35, María Benavent fue campeona de España en 100 y 200 espalda y bronce en 50 espalda, en la que rebajó el récord autonómico vigente desde 2019 en 1”18, estableciéndolo en 36”62. En 100 libres también llegó en tercera posición. Por su parte, Ana Navarro fue la mejor del país en 50 braza +40 y subcampeona en 100 y 200 braza.

Paralelamente se disputó el autonómico infantil en Sedaví donde participaron 19 nadadores que finalizaron quintas y sextos en la clasificación por equipos de entre 43 clubes. 16 medallas formaron el botín obtenido, siete preseas doradas, seis de plata y tres de bronce. José Luis de la Vara, que se coronó como el nadador más completo, se colgó el oro en 200 estilos, la plata en 100 mariposa y el bronce en 200 libres. Àngels Cardona obtuvo cuatro medallas, los títulos autonómicos de 50 y 100 libres, el subcampeonato de 100 mariposa y 200 libres. Otras cuatro preseas también dos oros y dos platas logró Maia Lardeur, en 50 y 200 libres por una parte y 200 y 400 estilos, respectivamente.

Pau Brines fue el más rápido en 50 libres y segundo en 100. Por su parte, Carla Navarro consiguió el título en 50 libres y Noor Segarra dos bronces en 800 libres y 200 braza. Aunque no se colgó medalla, Sohaib Belamri logró la mínima nacional en 100 mariposa.

La semana anterior Castelló de la Plana albergó el autonómico junior e infantil en el que se obtuvieron cinco medallas más. Josep Fayos se alzó como campeón autonómico junior en 50 libres, subcampeón en 100 braza y bronce en 200 estilos. Maia Lardeur logró el subcampeonato infantil en 50 libres mientras que Júlia Cardona fue tercera en 200 mariposa. Además, Pau Brines logró las mínimas para el campeonato de España de 100 espalda, 50 y 100 libre), Carla Navarro y Sohaib Belamri en 50 libre.

Hoy comienza una serie de tres fines de semana en los que Alzira estará representada en campeonatos de España. Hasta Jaén se han desplazado Iker Ruiz y Adrián Vidal para el Estatal alevín. Ambos lograron siete medallas en el último autonómico. Iker logró el título de 200 mariposa y dos bronces en 100 mariposa y 200 libre. Por su parte, Adrián Vidal consiguió dos subcampeonatos (100 y 200 espalda) y dos bronces en 100 y 200 libres.

El fin de semana bernardino Josep Fayos y Júlia Cardona asistirán al campeonato de España junior en Sabadell y al siguiente, los infantiles Maia Lardeur, Pau Brines, Carla Navarro, Àngels Cardona, José Luis de la Vara, Sohaib Belamri y Noor Segarra viajarán a Logroño.

Desde hace un tiempo, los nadadores del Trencaones se han visto desprovistos de la tarjeta con la que podían completar entrenamientos en horarios diferentes a los habituales «que no podían realizar por otras ocupaciones o para mejorar su rendimiento». Actualmente deben abonar 3 o 4 euros por cada alquiler de calle. «¿Si un equipo de otro deporte pidiera entrenar más para preparar campeonatos, se le cobraría el alquiler de campo?»,lamentan desde el club. «Están preparándose para llevar el nombre de Alzira a las mejores posiciones. Si ocupasen la piscina y no dejasen espacio a los usuarios habituales, comprendería esta restricción, pero la cantidad percibida por el ayuntamiento es ínfima cuando hay calles libres y las familias invierten mucho dinero al año en entrenamientos y competiciones», explica el presidente Raúl Ull. Los jóvenes nadadores se encuentran otra dificultad. «Nos deben acompañar los padres para pagar con tarjeta el alquiler ya que no se cobra en efectivo», como admite el Gran Teatre.

La situación no es nueva. Los clubes de natación nunca lo han tenido nada fácil en Alzira este duro deporte, en el que bajar cada segundo cuesta miles de brazadas. Trencaones tuvo sus precedentes en el club de Natació Alzira, fundado en 1988 y la Unió de Nadadors d’Alzira.

Salvador Pérez, como miembro del C.N. Alzira, fue uno de los impulsores de la piscina cubierta en Alzira, «ya que en invierno tenían que ir a Gandia a entrenar», recordaba su hijo Boro Pérez Olaso. Posteriormente, Pérez y un grupo de personas fundaron la Unió de Nadadors d’Alzira. Igualmente, estos pagaban por entrenar en la piscina mientras el resto de clubs seguían gozando de instalaciones gratuitamente como en la actualidad. Durante años estuvieron entrenando en invierno en diferentes poblaciones de la comarca. «Ya que en Alzira no se podía, se desplazaban a Polinyà o Benimuslem. En esta última les dejaban la piscina gratuitamente a cambio de dar clases de natación en verano y el material necesario para dichas clases», indicó Boro Pérez.

En 1999 se produjo el esperado momento de la inauguración de la piscina cubierta pero no fue hasta el 6 de junio de 2004 cuando se pudo celebrar la primera competición oficial tras la imprescindible homologación, un provincial benjamín, alevín y cadete. El desaparecido concejal de deportes Manolo Nebot retomó un año antes los trámites para la homologación.

«No entendemos esta fijación eterna con nuestro deporte», concluyeron desde el club.

El conflicto con el consistorio: un episodio recurrente en la historia

El Ayuntamiento de Alzira y los clubes de natación han chocado en varias ocasiones

David Chordà. Alzira