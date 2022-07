El verano y la inflación multiplican este año el abandono de mascotas

Llegan los meses de verano y muchas familias preparan sus maletas con todo lo necesario para disfrutar de unos merecidos días de descanso. Sin embargo, muchas veces, estos equipajes están incompletos. Como consecuencia, en este período, llegan a las protectoras hasta el 50% de los animales abandonados durante todo el año.

El refugio Els Àngels, en Sueca, es un claro ejemplo de esta situación que se sufre todo el año, pero que se recrudece durante el período estival. Actualmente, la protectora acoge cerca de 40 perros, una cifra muy por encima de sus posibilidades. «Este verano está siendo un infierno, no habíamos vivido una situación de estas características durante los últimos años», exponen desde la protectora.

La cifra ha crecido de manera exponencial en las últimas semanas, ya que, en sus palabras, «en 15 días han entrado siete perros y cada día recibimos entre dos y tres llamadas».

Las causas de abandono son múltiples, pero entre ellas destaca la crisis sanitaria o el período estival. «Muchas personas nos aseguran que no pueden hacer frente a los gastos veterinarios o a los productos de alimentación, ya que mantener un animal actualmente supone un gran coste», explican. La mayoría de animales pertenecen a razas peligrosas, ya que «no han sabido educarlos», pero también hay otras razas, sobre todo, de edad avanzada.

Desde el refugio reconocen que ha cambiado la forma de abandono. «Ya no dejan a los animales por ahí, sino que nos los traen, puesto que muchos llevan chip y podríamos identificar al propietario». La falta de legislación se ha convertido en un problema añadido. «Las leyes no son bastante fuertes y, en el caso de que se encuentre al responsable, no hay consecuencias graves», indican desde Els Àngels.

Este refugio intenta acoger a todos los animales que acuden, pero se encuentran «en números rojos». Indican: «Intentamos que ningún perro se quede en la calle, pero económicamente no podemos seguir adelante porque tenemos muchas deudas». «A nosotros nadie nos paga ni tenemos subvenciones, pero la otra alternativa es la perrera y allí los perros tienen fecha de sacrificio», denuncian.

La asociación protectora de animales Lacua también manifiesta el incremento de abandonos, sobre todo, de gatos. «Estamos saturados y necesitamos casas de acogida», añaden. En este sentido, la asociación se encarga de cubrir los gastos veterinarios y de alimentación. Actualmente, entre 30 y 40 gatos esperan la llegada de una nueva familia en la que sean bienvenidos. Los voluntarios indican: «Estamos recibiendo muchos avisos de colonias descontroladas en zonas residenciales, ya que los contenedores están llenos de comida y los animales acuden». Ante esta situación, Lacua se ha visto obligada a no acoger más gatos. «Necesitamos encontrar un hogar para los que tenemos», denuncian.

Por su parte, l’Associació Animal per Cullera también teme el aumento de abandonos debido a la inflación. «La subida de los precios puede ir acompañada de una subida de abandonos como ya hemos visto en algún caso», explica. Sin embargo, los voluntarios consideran que la población está más concienciada. «La gente suele pedirnos ayuda si no puede hacerse cargo», añaden. Esta asociación no cuenta con un refugio físico, por lo que necesitan a las casas de acogida. «Cuando llega un animal, lo difundimos a través de las redes sociales», explican.

Todas las protectoras hacen un llamamiento «a la responsabilidad a la hora de tener animales, ya que forman parte de la familia y, por lo tanto, a la hora de pensar en las vacaciones, también se debe contar con su presencia».