La joven que necesita insulina halla en Algemesí las prestaciones que buscaba

Los padres de la joven con Síndrome de Down y Diabetes tipo 1 que iniciaron una petición a través de la plataforma Change.org para denunciar la falta de personal sanitario en los centros ocupacionales, están esperando la aprobación de una plaza en el centro ocupacional La Salut, ubicado en Algemesí. Como afirman los progenitores, es el único lugar de la comarca que cuenta con personal sanitario autorizado para atender las demandas médicas de su hija, a la que intentaron matricular en l’Hort de Feliu, en Alginet, centro del que no llegó a ser usuaria, como por error afirmó este periódico el pasado viernes. Pedimos por ello disculpas a los afectados y a los lectores.

La familia reconoce que su intención era matricularla en Alginet, pero no fue posible ya que el centro, como ocurre en la mayoría de ellos, no cuenta con un enfermero. Los empleados no están formados para administrar inyecciones y dara determinar la dosis, habilidades que eran necesaria para atender a la joven. Por contra, el centro concertado La Salut dispone de un médico y un enfermero compartido con la residencia Solidaritat, perteneciente a la misma cooperativa.

El centro algemesinense, en el plan de actuación 2022, detalla que el médico está financiado por la entidad y presta su servicio a tiempo parcial. Sus funciones se basan en el control de las patologías asociadas a las minusvalías psicofísica y la prevención de nuevas enfermedades, así como conseguir el mayor grado de bienestar posible. Además, en colaboración con la psicóloga y el enfermero, se encarga también de revisar las historias clínicas de cada uno de los atendidos.

Los progenitores reivindican la importancia del personal sanitario, ya que «hay muchos usuarios que necesitan este tipo de profesionales». Reiteran que su principal objetivo era acudir al centro ocupacional de Alginet, ya que conocen el recinto y han mantenido reuniones con sus profesionales. «Tanto nuestra hija como nosotros estamos encantados con el trato recibido y esperamos que pronto la conselleria instaure la figura del enfermero, para que pueda acudir y disfrutar de las instalaciones». Los monitores realizan actividades diarias con el alumnado y salidas culturales.