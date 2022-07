El Family amplía sus fronteras e incorpora al brasileño Gustavão

La bomba cayó durante la asamblea general ordinaria. Los socios del Family Cash Alzira FS esperaban conocer el estado de las cuentas del club y recibieron, como sorpresa, el anuncio de un nuevo fichaje: Gustavo Medeiros de Araujo, «Gustavão». Un joven pívot brasileño, de 1,85 m, llegado de São Paulo y con el que el club pretende añadir un aliciente ilusionante a una plantilla que, a las órdenes de Braulio Correal, afrontará tras el verano su cuarta temporada consecutiva en Segunda División.

Precisamente, fue el entrenador alzireño el que posó su analítica mirada sobre la perla brasileña y halló en él virtudes compatibles con su filosofía de juego. Además, llega para cubrir una posición que había quedado desabastecida con las salidas de Cristian Cárdenas y Rafa Ara. «Es un jugador joven, me gusta lo que he visto de él y creo que es un perfil muy válido para trabajar con nosotros con una buena base. Además es un refuerzo para la parcela ofensiva que, si por su procedencia, además genera ilusión en la afición, mejor que mejor», destacó el técnico del Family.

«Gustavão» cumplirá veinte años en agosto, por lo que amplía la nómina de jóvenes talentos que se han sumado al proyecto del Alzira FS este verano. Como Joan Miguel o Álex Naranjo. Desde joven fue un apasionado del deporte y se incorporó con once años a la escuela deportiva de la Associação Atlética Banco do Brasil, del que saltó al Tabuca Junior, donde consiguió su primer torneo regional con el equipo sub-15. Al cumplir 16 años se incorporó a las filas del São Caetano, donde explotó todo su talento y, además de lograr nuevos títulos, incrementó sus cifras goleadoras. Su talento no pasó desapercibido para el Corinthians, que se hizo con sus servicios poco antes del estallido de la pandemia. La crisis sanitaria obligó al club a dar libertad a sus jugadores y «Gustavão» empezó una andadura por varios clubes (Associação Contra Ataque Paulista, Associação Carlos Barbosa, Magnus y Acel Chopinzinho Futsal), en los que hizo crecer su palmarés y su bagaje anotador.

Dar el salto la Segunda División española supone «cumplir un sueño» para el joven pívot, que se muestra entusiasmado por competir en Europa. «No veo la hora de empezar a jugar y dar lo mejor de mí», reconoce. Se define como un pívot móvil, capaz de aportar goles, aunque solidario en tareas defensivas. «Tengo ganas de vestir la camiseta del Alzira FS, mejorar como jugador y ayudar a mis compañeros y mi club a lograr nuevos éxitos», concluye.

Cien mil euros más en las cuentas del primer equipo

El Alzira FS presentó un déficit de poco más de 11 mil euros debido al impago de una subvención de la Diputació. Con todo, ha firmado un crédito con la ayuda como aval para cubrir gastos. Para este año, las cuentas en el senior ascienden a casi 350 mil euros, algo más de 100 mil sobre el anterior. Al respecto, el presidente del club, Vicente Fontana, destacó la firme apuesta de Family Cash, que ha renovado como patrocinador principal por 2 años. «Una colaboración que nos permitirá dar un paso más hacia la profesionalización y tratar de consolidarnos en la élite del fútbol sala nacional», subrayó.