Sastre conducirá todo el verano el programa líder de la radio

Desde hace unos días, la voz de la Ribera llega a todas partes. Cada día, desde muy temprano y durante toda mañana el periodista de Alberic y vecino de Benifaió José Luis Sastre habla para millones de oyentes de toda España a través de los micrófonos del programa «Hoy por hoy», de la Cadena Ser, líder radiofónico y plataforma en la que el mítico Iñaki Gabilondo se convirtió en leyenda. Sastre ha sido el elegido para dirigir este espacio durante los meses de verano, un reto que ya asumió con éxito el pasado mes de enero al sustituir a la presentadora Àngels Barceló.

Empezó a adentrarse en el mundo del periodismo y a enamorarse de la profesión en varios medios locales. Sus primeros pasos los dio en Alzira Ràdio y en la delegación comarcal de Levante-EMV. En ambos casos dio inequívocas muestras de su incontenible vocación y de su prometedor talento profesional, que le llevó después a dirigir informativos en Radio Barcelona y a abrirse un hueco en otros grandes santuarios periodísticos como ‘Hora 25’, el programa informativo nocturno de la SER que acumula 50 años de prestigio.

Sin embargo, pese a alejarse de la terreta, Sastre presume de sus orígenes allá donde va. «Siempre que puedo incluyo el nombre de la Ribera en la radio, no dudo en hacerlo y la gente que me conoce sabe de dónde soy», defiende antes de subrayar con cierta sorna que su entorno profesional «ya va aprendiendo que no debe utilizarse la expresión ‘levante español’ para referirse a este lugar». A pesar del cansancio, su voz, a través del teléfono, delata su afecto por la zona que le vio nacer y crecer.

Sastre se considera un afortunado por dirigir el espacio líder de la radio. «Esta experiencia puede definirse como una sensación de vértigo constante, ya que el verano es una temporada nueva, en la que tienes que diseñar nuevos contenidos que se prolongarán durante siete semanas y contar con nuevos colaboradores», indica. Reconoce que la naturalidad es una de las cualidades más importantes a la hora de dirigir el programa. Esa fue la primera característica que le atribuyó Carles Francino tras su primera intervención radiofónica. «Cada periodista tiene un estilo diferente, pero la cercanía permite establecer cierta complicidad con los entrevistados y con los oyentes y esto es fundamental en la radio porque, cuando empezamos a trabajar a las seis de la mañana, no sabemos cómo terminará el programa por muchos guiones que elaboremos», reconoce.

A pesar de su ya densa trayectoria, Sastre no olvida sus orígenes. «Siempre he reivindicado la importancia del periodismo local y de proximidad porque eso es lo que me llevó a saber olfatear las noticias y a enfocarlas de la mejor manera posible», proclama. «Recuerdo con cariño las tardes que pasábamos ante el ordenador de Bernat Clari discutiendo sobre titulares y me sentía feliz al ver que también podía aportar», evoca.

A pesar de su pasión por el oficio, admite que el periodismo exige mucho sacrificio. «Duermo poco, estoy enganchado al teléfono y siempre estoy estudiando. Esta profesión nos roba muchas horas, por lo que es importante otorgar calidad al poco tiempo del que disponemos», reivindica. Y lo tiene claro: «Los fines de semana regreso a Benifaió, para estar con mi familia y la gente que quiero. No importa qué hagamos; el mejor plan es reunirme con ellos».