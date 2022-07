El museo de Alzira solo logra exhibir el 10% de los fondos que almacena

Solo el 10% de los fondos almacenado en el Museo Municipal de Alzira (MUMA) se encuentra actualmente expuesto en las diferentes salas del recinto. El 90% restante se encuentra depositado en varios almacenes, ya sea para exhibirse en futuras exposiciones o para llevar a cabo trabajos de análisis e investigación por parte del equipo técnico.

El director del MUMA, Agustí Ferrer, aclara que esta situación también se repite en otros museos. «Se trata de un porcentaje muy bajo de material expuesto, ya sea por falta de espacio o por motivos temáticos a la hora de preparar una muestra», precisa Ferrer, que también añade: «Si el MUMA se pudiera ampliar, se podría incorporar más material a la muestra permanente, pero, de momento no es así y debemos adaptarnos a las características y al espacio destinado».

El objetivo, a largo plazo, es mostrar los diferentes objetos guardados en los almacenes, ya sea a través de exposiciones temporales o mediante la cesión a otros museos. Entre el material almacenado, se encuentran restos arqueológicos, etnológicos u obras artísticas dediferentes autores, de los cuales solo se ha expuesto una o varias piezas dependiendo de la temática, ya que «hay artistas de los cuales tenemos muchos cuadros porque cuentan con una gran obra, pero solo ha visto la luz una pequeña parte». Por otra parte, a título de ejemplo, solo hay expuesto «un 1% de los restos de cerámica de la Murta o un 5% del material etnológico almacenado», detalla Agustí Ferrer.

El director del museo también reconoce que «existe material guardado que no se ha expuesto o que no se exhibirá nunca, ya que no tiene un gran valor expositivo, si no que se conserva en las instalaciones para realizar futuros estudios o como material de reposición por si alguna pieza se daña o se deteriora poder sustituirla».

A la hora de elegir el material que se exhibirá en el museo, el MUMA indica que se centran en criterios provenientes de la propia dirección o, en el caso de que se produzca una remodelación, el equipo técnico es el encargado de la decisión. No obstante, reivindica que «siempre va en función de la disponibilidad y del espacio que hay en ese momento».

Por su parte, la concejala de Patrimonio Histórico de Alzira, Isabel Aguilar, ha incidido en la necesidad de ampliar el espacio. «Este equipo apuesta y potencia las actividades culturales, ya que todos los meses llevamos a cabo exposiciones», añade. No obstante, reivindica que «es imposible que la totalidad del patrimonio esté expuesto, ya que necesitaríamos más espacios». Ante esta situación, concluye: «Apostamos por la habilitación de espacios, pero es difícil avanzar a nivel presupuestario, ya que dependemos de una partida económica».