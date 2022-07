Sueca intensifica el control y la retirada de patinetes eléctricos

La Policía Local de Sueca ha puesto en marcha un dispositivo especial para regular la utilización de los patinetes eléctricos. La finalidad es evitar las consecuencias que puede ocasionar un mal uso de este tipo de vehículos. Los agentes se han incautado de varios vehículos de este tipo, al igual que ha ocurrido durante los últimos meses en Alzira, por tenerlos legalizados e incluso por circular a una velocidad excesiva o conducir drogado. El peligro que generan es motivo de muchas quejas ciudadanas.

Los agentes policiales de la capital de la Ribera Baixa han constatado que algunos conductores de patinetes lo utilizan indebidamente por las aceras, circulan a contradirección o en los paseos marítimos, y a unas velocidades inapropiadas. Lo que pretende ahora la Policía Local es que la ciudadanía sea consciente de que el incumplimiento de la normativa genera consecuencias en forma de sanción o, incluso, de retirada del patinete.

En las últimas semanas, se ha procedido a la incautación de varios patinetes por no cumplir sus conductores la normativa en cuanto a seguridad, no disponer de la documentación correspondiente y también por conducir de forma temeraria dando positivo en un control de consumo de drogas, «conductas que no se van a permitir bajo ningún concepto», ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Ramírez.

El edil ha anunciado que se van a intensificar los controles de este tipo de vehículos, tanto en la zona marítima como en el casco urbano, y a actuar en consecuencia contra las personas que incumplan la normativa al respecto de su uso.

«Queremos que los usuarios de estos vehículos se conciencien de los peligros que ocasiona un mal uso, poniendo en riesgo su integridad física y la de los peatones, especialmente de personas mayores y niños», explicó , quien destacó también que la intención es apostar «por una mejor convivencia y una sociedad con una movilidad sostenible y segura» , agregó el concejal Ramírez.

«Se trata de una regulación que era muy necesaria debido al uso cada vez más habitual de estos vehículos por parte de personas de todas las edades. Tenemos que procurar una buena convivencia entre todos», aclaró la alcaldesa en funciones, Manoli Egea.