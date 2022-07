altra forma de fer política

Cada volta hi ha menys gent que creu en la política. I no em sorprèn, donat que la tònica habitual es posar el cor i fetge en deixar mal al company d’enfront sense haver intentat analitzar la situació des d’un punt de vista responsable.

De vegades veus com s’ataquen els polítics uns als altres perguent de vista el que realment importa a la població, que es demostrar que uns amb l’ajuda dels altres som més forts.

A mi personalment no em caurien els anells en dir que un company, de l’oposició o no, ha fet una bona gestió gràcies a la qual s’ha aconseguit alguna cosa. Perque al final, pense que la nostra responsabilitat es fer una bona gestió de tots els recursos que tenim al nostre abast. Però en lloc d’això, pareix que es tracte de tot el contrari, fer vore que les intencions dels que governen son ridícules o absurdes pel fet de vindre d’altre partit.

En aquesta línia, no em sorprenen les declaracions que ha fet el portaveu de Compromís a Sueca. El que em sorprén és que no sàpiga com funciona el departament de Sanitat, tot i que han estat governant no fa molt. En primer lloc, vull dir que no vaig a fer igual que han fet ells: atacar sense haver fet ni tan sols una telefonada per consultar que és el que està passant al consultori de les Palmeres i quina feina està fent-se des de Sueca per ajudar a solucionar el tema el més aviat possible. Em sorprén també perque pensava que teníem una bona relació i la confiança suficient com perque em cridaren i preguntaren: què està passant? Com podem ajudar?

Però bé, els explicaré amb detall la situació per veure si ho comprenen millor. Com s’ha dit en diverses ocasions, l’obertura o tancament del consultori de les Palmeres no depén de l’Ajuntament, perquè no és competència nostra, és competència de la Conselleria de Sanitat.

Fa unes setmanes, vaig estar parlant amb el Centre de Salut de Sueca per a ajudar-los a traslladar el material que necessitaven per obrir el consultori de Palmeres. Bé, doncs la setmana següent, divendres de vesprada, ens comunicaven des del Departament d’Atenció Primària de la

Ribera que finalment no es podria obrir el consultori de les Palmeres per falta de metges. Aquesta notícia, com comprendrà tot el món, no ens va deixar indiferents, al revés. Els vam dir que anàvem a fer una queixa i a elevar-la a Conselleria de Sanitat perquè una zona com les Palmeres, amb la quantitat de gent que recull a l’estiu, necessitava d’aquest servei. Vam demanar que miraren si es podia obrir encara que foren uns dies a la setmana mentre se solucionava el problema, però ens van dir que no podia ser, que tancaven varis consultoris, no només el de Palmeres; per exemple, el del Faro de Cullera també va haver de tancar uns dies per falta de metges.

A partir d’ací podíem fer dues coses: dedicar-nos a criticar a tot el món, com fan alguns, en lloc de mirar si elevant la queixa als seus superiors pogueren ajudar a gestionar el problema; o fer el que vam fer, posar-nos “mans a l’obra” i mirar com podríem localitzar metges per a passar-los el contacte al Departament de Salut de la Ribera i que gestionen la contractació per obrir el consultori el més prompte possible.

No és un problema de fons, no és un problema de falta d’infermers. És un problema de falta de metges però d’àmbit nacional, no sols a la Comunitat Valenciana. I sense metges, no es pot obrir un consultori.

Des del Departament de Salut de la Ribera, que no l’Ajuntament de Sueca!, es van organitzar com van poder per posar un reforç sols de vesprada al Centre de Salut de Sueca, ja que és sobre qui recau el servei de vesprades pràcticament de tota la zona de la platja, i per a posar un metge pel matí s’hauria de llevar d’un altre centre on no sobra cap. Però si el senyor portaveu de Compromís considera incongruent la forma de treballar del Departament de la Ribera, segurament siga perquè ell té alguna idea millor. El convide al fet que cride i aporte el que considere que és la solució.

Des de l’Ajuntament de Sueca hem recollit firmes per elevar la queixa a Conselleria de Sanitat i demanar que es facen les gestions oportunes, i a temps, per a obrir el consultori de Palmeres. Personalment, em vaig comunicar amb amb Creu Roja i altres sectors que tenen contacte amb metges, per a fer una recerca i informar de les condicions del lloc de treball que tindrien si venien a ocupar aquesta plaça a Sueca, ja que hi han vacants disponibles per a aquells metges que vulguen vindre a treballar en aquesta zona de seguit.

Com poden veure, ací no es passa la responsabilitat a ningú, senyors de l’oposició. Primerament, perquè el que no es té no es pot passar, i nosaltres no tenim la competència per a dir on s’obri o no, ni on es reforça o no. I, segon, perquè tot i no ser competència nostra, no hem dit: «que ho facen ells!» No. Hem dit: «val, ens posem a treballar per a buscar professionals i poder obrir com més prompte millor el consultori».

I, si no passa res, en breu hi hauran novetats positives al respecte que no puc avançar fins que no estiga tancat. Mentres tant, dessitjar-los un bon estiu i recomanar molta precaució.