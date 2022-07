AMB NOM PROPI María José Ridaura

Maria Josefa Ridaura Martínez, llicenciada en Dret per la Universitat de València i doctora en Dret Constitucional des de l’any 1988, és professora titular de Dret Constitucional a la Universitat de València des de 1991, va nàixer a Sollana l’any 1960. Ha realitzat diverses estàncies d’investigació a l’Instituto iurídico Antonio Cicu de Bolònia, en el Parlament Europeu, a l’European University Institute, així com en la Università di Firenze i al Consiglio Regionale della Regione Toscana i també a la Universitat de Trento. Ha participat en diferents projectes d’investigació del Pla Nacional d’I+ D+I, sent responsable del Projecte sobre Discriminació versus Diferenciació, d’àmbit autonòmic, així com del Projecte del Pla Nacional sobre Representació Política i Parlamentarisme Multinivell. Ha publicat els seus estudis i treballs en importants revistes, com ara Revista de Derecho Político i Teoría y Realidad Constitucional. Ha impartit cursos i màsters en centres universitaris d’Espanya i a l’estranger, com ara a la Corte Constitucional d’Equador i a la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (BolÍvia). Maria José ha sigut magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i és autora, entre altres, del llibre ‘Leyes básicas de la Comunidad Valenciana’.

Fe d’errades. El títol del «Amb Nom Propi» del diumenge passat no coincidia amb la biografia publicada que, com segurament advertiren els lectors, es corresponia amb Josep Micó Conejero.