L’arabista Ribera

Julián León Ribera Tarragó, llicenciat en Dret per la Universitat de València i en Filosofia i Lletres per la Universitat de Madrid, doctor en ambdós carreres, va nàixer a Carcaixent l’any 1834. El 1887 va guanyar la càtedra de llengua àrab a la Universitat de Saragossa, traslladant-se posteriorment a Madrid per a ocupar la càtedra de Civilització de Moros i Jueus i el 1913 la de Literatura arabigo-espanyola. Va ser membre de les acadèmies de la Llengua i de la Història i director Honoris Causa del Centre de Cultura Valenciana. Va ser autor d’importants treballs d’investigació, entre els quals cal citar Orígenes del Justicia de Aragón (1897) i Historia de la música árabe medieval y su influencia en la española (1927). Va col·laborar en diferents periòdics i revistes d’història i literatura. Segons Ribera els musulmans valencians utilitzaren generalment en la seua vida familiar la llengua romanç fins temps anteriors a la conquista de Jaume I. lVa morir l’any 1934 al seu hort de la Pobla Llarga. L’ajuntament de la seua localitat natal li dedicàun carrer, la Biblioteca Municipal i l’Institut de Batxillerat. El 1958, quan es commemorava el centenari del seu naixement, el consistori li va erigir un monument a l’inici del Passeig, obra de Gerardo Morante Pozuelo.