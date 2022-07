Misteris, llegendes i tradicions a la vora del Xúquer

Totes les poblacions posseixen un conjunt de misteris, llegendes i costums de caràcter tradicional. Este corpus de cultura popular forma part de la memòria col·lectiva i es manté generació rere generació. Alguns encara estan vius a Alzira.

Misteris. Són diverses les històries sobre túnels i diferents passadissos subterranis –la gran majoria imaginaris– que relaten com diferents llocs de la ciutat estaven connectats pel subsòl; com ara, el convent de Santa Bàrbara amb el de Sant Agustí, el convent de Sant Agustí amb el col·legi de les Mares Escolàpies o el que enllaçava l’Escola Pia amb l’església de Sant Agustí; també alguns passadissos que connectaven la Vila amb els camps de l’Alborgí, per davall de les Muralles i del braç del esdevenimentsriu. I per a acabar, la història més excèntrica de totes, que afirma com la Casa Reial de la Vila i la ciutat de Xàtiva estaven connectats per un túnel subterrani. Entre l’església de Sant Agustí i l’Escola Pia sí que existiren diferents portes i passadissos interiors que connectaven els dos edificis. També conta la tradició popular que les galeries i passadissos interiors de la cova de les Meravelles de Vilella, arriben fins a la ciutat de Xàtiva; es conta que al fons de la cova discorre un xicotet riu pel curs del qual penetrà un gos, i que després de recórrer un llarg trajecte, aparegué en la Cova Negra de Xàtiva.

També, entre altres coses, encara no se sap la identitat del pintor renaixentiste del segle XVI conegut com el Mestre d’Alzira. Es desconeix també la imatge i el destí actual del quadro de 1887 del pintor José Benlliure que porta per títol «La Misa del gallo en Alcira». La primitiva imatge de la Mare de Déu del Lluch fou destruïda a colps el 19 de febrer de 1936; les seues restes foren arreplegades per diferents devots encara que desaparegueren posteriorment; només es conserva la mà dreta. Al Crist de la Verge Maria –destruït al matí del 13 de maig de 1936– li creixia el monyo i l’oli del cresol que contínuament cremava en la seua capella era miraculós. El mateix matí del 13 de març de 1936 també fou atacat i incendiat el convent de Santa Llúcia i es profanaren els cadàvers d’algunes religioses; al sendemà consta documentat el trasllat dels cossos al cementeri segons s’indica, de manera freda i indiferent, «por haberse encontrado varios restos humanos en el convento». La mort de dos coneguts alzirenys es troba embolicada pel misteri; l’alcalde Francesc Oliver morí tràgicament l’1 d’abril de 1939 als quaranta-huit anys en autolesionar-se amb una navaixa quan intentava fugir d’Espanya des del port d’Alacant l’últim dia de la Guerra Civil espanyola i l’arxiver de la ciutat, el sacerdot Vicent Pelufo, fou assassinat als seixanta-nou anys el 21 de setembre de 1936 i el seu cadàver fou llançat al riu Xúquer; mai s’han localitzat els seus cossos. Josep Lluís Andrés conta un fenomen de paralitèrgia (caiguda de pedres) l’any 1948 en la zona on se situà entre els anys 1812 i 1885 el cementeri de la població, a Tulell. L’any 1950 la imatge del Crist dels Canterers suà inexplicablement. Pocs coneixen que Alzira pogué ser la ciutat triada per a l’establiment de la factoria Ford a Espanya; el lloc escollit fou un gran triangle de terreny situat entre Alzira i Carcaixent fins que a juny de 1973 s’oficialitzà l’elecció d’Almussafes; pel que sembla, un informe extern fou determinant en l’elecció definitiva. Es desconeixen les intencions i voluntats del grup de veïns d’ideologia d’extrema dreta que es concentraren en l’exterior de la caserna de la Guàrdia Civil la vesprada del 23 de febrer de 1981, després de l’intent de colp d’Estat. Per molts és desconegut també que la firma del papa Joan Pau II figura en l’Aureum Opus, còdex miniat alzireny del segle XIV; en la visita del 8 de novembre de 1982 del summe pontífex a Alzira, per error se li entregà perquè firmara l’Aureum Opus en lloc del Llibre d’Or de firmes de l’Ajuntament. Des de 1986 i en la Muntanyeta del Morrut de la Murta, tots els dies 15 de mes, el vident i il·luminat madrileny Ángel Muñoz assegurava parlar amb la Mare de Déu del Remei mentres entrava en èxtasi; tot açò es combinava amb suposades comunicacions celestials, fenòmens lluminosos i missatges marians. La desapareguda Casa Monster es trobava al carrer de Gandia i fou coneguda popularment així per la jovenalla pel seu particular aspecte extern; el singular xalet era propietat d’Asunta Borrás. Per a acabar se citen els estranys fenòmens succeïts a l’interior del clausurat Hospital de Santa Llúcia i també dins de l’edifici que albergà l’Escola Pia.

Llegendes. El pare Morera, prior del monestir jerònim de Santa Maria de la Murta, intentà ubicar al paratge de la Murta –com un precedent d’este cenobi– un monestir servità fundat per sant Donat en el segle VI del que no hi ha constància arqueològica; segons este relat, el sant fou soterrat en este mateix lloc. El Cid arrasà les terres de l’Alzira musulmana, però la ciutat no pogué pendre-la, pel fet que era una plaça emmurallada i rodejada pel Xúquer; segons la llegenda, el Cid arribà a dir que només les àguiles podien conquerir Al-Gezira; com a curiositat, cite la informació del periòdic ‘El Correo de España’ de 1894 on s’indica que el Cid «nació en Burgos a principios del siglo XI y murió en Alcira en el mes de Julio del año 1099». Com molt bé relaten Stefano Cingolani i Vicent Baydal, entre l’extensa cort d’amants del rei Jaume I es trobava l’alzirenya Ginesa que degué conéixer a Alzira, on el monarca estigué llargues temporades i on morí l’any 1276. Existí una ermita fins al segle XIX amb la imatge de sant Roc que presidia el carrer del seu nom; Soler i Estruch relata la llegenda de com els teuladins s’encarregaven d’alimentar la imatge del goset del sant amb molletes de pa. De llegenda són les vides dels alzirenys Martí Cedrelles i Roc Garcia de la Torre; el primer fou almedier i pirata al segle XIV i el segon un alquimiste en la cort del rei Carles II. El relat de la Casa dels Morts a la Barraca conta com una família morí enverinada per cucs de processionària que caigueren de manera accidental en la paella que estaven menjant. Es diu que la Creu del Cardenal porta el seu nom per sant Jeroni al qual se’l representa amb roba de cardenal.

En l’àmbit religiós, es manté en l’espai de la llegenda l’origen comú, allà pel segle XVIII, de les confraries alzirenyes del Devallament i la Dolorosa; també les troballes de les restes de sant Bernat i les germanetes (amb lluminàries en el cel) i de les imatges de la Mare de Déu del Lluch (que tornà de Mallorca volant sobre la mar sense banyar-se els peus), de la Murta (davall un matoll d’esta planta), d’Aigües Vives (al llaurar un camp de la partida del Carrascal d’Alzira), la del Crist dels Almediers (entre les canyes del Xúquer) o la del Crist de la Verge Maria (creada per dos àngels). Finalment, citaré el miracle d’un malalt davant la imatge de la Mare de Déu del Carme, que es venerava a l’església de Santa Caterina fins a 1936, segons el relat del periòdic El Regional l’any 1897.

Segons relata la tradició valenciana de les animetes, l’1 de novembre (Dia de Tots Sants) els vius visiten els morts i al sendemà, el 2 de novembre (Dia d’Ànimes o de Difunts), els morts visiten els vius. El Dia de Tots Sants, a poqueta nit, les ànimes tornen per un dia a les cases que habitaven. Al sendemà, han de tornar al seu estat habitual i si no s’encenen ciris o candeletes, les ànimes es poden perdre en el seu camí a casa, cosa que fan entre Tots Sants i el Dia d’Ànimes o Dia de Difunts. Cal encendre un ciri o una candeleta per cada ànima difunta d’un familiar perdut i mantindre-los des del Dia de Tots Sants fins al migdia del Dia d’Ànimes, el dia 2 de novembre (cal recordar que la Nit de Difunts és la nit de l’1 al 2 de novembre). En la Nit de Difunts és quan poden sorgir eixes ocasions especials on pot comunicar-se el món dels vius amb el dels morts i on, en algunes circumstàncies, el nostre món s’obri a un món que no és exactament aquell en què nosaltres vivim.

Per desgràcia, hem perdut la tradició valenciana del Segon Dia de Nadal; en la Nit de Nadal solia sacrificar-se per al sopar un polit o un borreguet; el Dia de Nadal se celebrava amb la família de la mare i es cuinava el pantagruèlic putxero amb pilota i el Segon Dia de Nadal es festejava amb la família del pare. Els torcaboques de tela encara es poden vore en estes ocasions tan especials. En situacions de pluges intenses o inundacions els alzirenys imploraven la protecció de sant Bernat. Blasco Ibáñez relatà molt bé la història, repetida per generacions, de traure la imatge de sant Bernat pels carrers d’Alzira per a implorar el cessament dels diferents temporals i riuades que solien assolar la ciutat. Les germanetes, les santes màrtirs Gràcia i Maria, també figuraven en la processó. Sant Bernat no anava a soles a cap de lloc; era cosa sabuda que no hi havia força en el món capaç d’arrancar al sant del seu altar si abans no eixien les germanes. Abans era costum banyar-se al Xúquer i la seua història es pot contar pels seus ofegats ja que el riu sempre ha sigut perillós; la gent que vivia als horts ho feia als safareigs. També sorgí un costum, ara desaparegut, de què els azirenys més benestants passejaven per la zona de l’actual plaça Major on es troba ara l’àrea columnària i els veïns amb menys recursos que els anteriors ho feien per la zona de la Glorieta; altres zones de passeig eren les alberedes del camí Nou de Gandia i la del camí cap a la Muntanyeta del Salvador que Madoz qualificà l’any 1848 com un «paseo elegante y concurrido».

També cal citar als desapareguts saludadors, als curanderos i a les persones amb gràcia; aquella medicina popular, el passar la llista, les fregues de panxa, la recalcà, els desencavalladors de músculs, l’aliacrà, les berrugues, els mussols, la carn fugida o les revencillades, entre altres tantes coses. Cal recordar també l’eterna rivalitat entre Carcaixent i Alzira; afirmen des del poble veí ser «bressol de la taronja» i el Magatzem de Ribera, la seua catedral; a la ciutat d’ Alzira afirmen ser «pàtria i llonja de la taronja» i la Cotonera, és el seu santuari; Carcaixent és el bressol de la taronja i Alzira la mare que l’engrunsa.

Cal tocar la campaneta de la imatge de sant Antoni per a trobar nóvio però no se li l’ha de tocar al porquet, perquè pot eixir un nóvio morrut. A la imatge de sant Judes cal acostar-li els dècims i participacions de loteria. La tradició de les pedres esvaradores –ja documentada a Alzira l’any 1699– on els veïns i veïnes es deixaven caure esvarant per diversió; es conserva una d’elles als peus de la Muntanyeta del Salvador de 2,50 per 2 metres i una altra –molt més gran però ja desapareguda– es trobava al paratge del Racó, al cara-sol de la Casella, que feia 7 per 4 metres, com molt bé recorda el veí Salvador Villanueva. L’itinerari tradicional de la processó del Sant Soterrar del Divendres Sant (entre 1778 i 1935) i que en el seu trajecte pels carrers d’Alzira també processionava per dins dels temples de Santa Caterina, Sant Agustí i Sant Joan.

Per a acabar, cal citar també l’Ofrena de la Seda, la devallada a la població de la imatge de la Mare de Déu del Lluch a trabucades, les passejadores i les mares de llet, els rastellers, els matalafers, els areners, els mestres d’aixa, les llavaneres i les cosidores; els pables o espantalls, l’enramà de la murta (ara amb llentiscle), el meló d’Alger del dia de Sant Bernat, l’arròs passejat, el berenar de Pasqua a la Muntanyeta, la conserva, la salmorra i el frito; la carnera, la llimonada de paperets i la sarsa; l’emblanquinar parets i el prendre la fresca; el fregall d’espart i la terreta d’escurar, el sagí per als bonys i els traus, les albades i el padrí pollós.

Imatges de gran devoció. L’any 1950 la imatge del Crist dels Canterers (foto de l’esquerra) suà inexplicablement. Dalt, la imatge de Sant Bernat i les germanetes anterior a 1936. El sant no eixia mai si no ho feia amb Maria i Gràcia.

LLegendes, misteris i tradicions molt arrelades. A l’esquerra, la Cova de les Meravelles, des d’on la tradició popular diu que eixia un passadís que arrivaba fins a la Cova Negra de Xàtiva. 1 La signatura del papa Joan Pau II figura, per error, en l’Aureum Opus, un valuós còdex miniat alzireny del segle XIV. 2 Primitiva imatge de la Mare de Déu del Lluch destruïda en 1936. 3 «Sant Miquel», obra del Mestre d’Alzira, un pintor al que encara no s’ha pogut posar nom.

4 Crist de la Verge Maria destruït en 1936.

5 La Pedra Esvaradora de la Muntanyeta del Salvador (foto Fanny Soriano) F

6 L’alcalde Francesc Oliver, mort en estranyes circumstàncies l’últim dia de la Guerra Civil.

7 L’arxiver Vicent Pelufo, que fou assassinat. F