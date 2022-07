Un punto para el Mislata y otro para el SPA Alicante. El COTIF Femenino Cañamás Naranja tuvo el honor de abrir este año, en el que se cumplen diez desde su primera edición, el torneo alcudiano y deparó, anoche, un empate a cero. Aunque ocasiones para romper la igualada se produjeron, especialmente en el tramo final del encuentro, que dominaron las valencianas.

Los primeros minutos estuvieron marcados por algunas imprecisiones. Transcurrieron, principalmente, en el campo del SPA Alicante, aunque el dominio del Mislata no se traducía en ocasiones claras. Cuando las alicantinas ganaron confianza, protagonizaron el primer lanzamiento del encuentro, que llegó de las botas de Alika, aunque se marchó fuera. Tras varios minutos de sin jugadas de peligro, una bonita acción por la derecha, que se ganó la ovación del público, culminó con un disparo de Vicedo que se marchó fuera. El Mislata buscaba con buenas combinaciones hacerse con el control del encuentro, aunque erraba en el último pase o caía de forma repetida en fuera de juego. El primer disparo de las valencianas salió de las botas de Paula, aunque se fue muy, muy desviado. La primera parte se consumía sin nuevas ocasiones hasta que, sorbe la media hora de juego, Jiménez cabeceó un buen lanzamiento de falta, aunque tampoco alcanzó portería. El tiempo reglamentario se zanjó sin sobresaltos.

Tras el paso por vestuarios, se volvieron a vivir sobre el césped de Els Arcs momentos de timidez. Jay fue, de nuevo, una de las más destacadas del Mislata, que cogió muy bien la espalda a la adelantada línea defensiva del SPA para ocasionar la primera ocasión tras un recorte, aunque no estuvo acertada. Lo intentó de nuevo el conjunto blanquinegro, con una rápida Ericka, que partió desde la línea de medio campo para hacerse con un despeje su zaga, aunque Palomares estuvo atenta para salir de su área y atajar el peligro; intentó marcar de lejos Paula pero no tuvo fuerza ni puntería. Poco a poco se animaba el partido, pues el tiempo para lograr la victoria se agotaba. El SPA tenía serios problemas para generar peligro y, cuando más fácil lo tuvo, Paula se entretuvo y fue incapaz de aprovechar un robo que la dejaba sola en la frontal del área. Las alicantinas ganaron protagonismo por minutos, aunque el Mislata fue capaz de recuperarlo. Como en la primera parte, sin conectar en los metros finales. Llegaron, entonces, las ocasiones más claras del Mislata, que desaprovechó una doble oportunidad en la que, sin portera, Viché encaró a gol pero una defensa sacó sobre la línea. Un minuto después, gozó de una falta en la frontal, desde el costado izquierdo, que Navarro envió entre palos, pero Palomares despejó a córner. Segundos más tardes, Jennifer Holguín encaró portería sin defensoras a su alrededor y se topó nuevamente con Palomeras. Y sin que el cronómetro hubiera avanzado demasiado, las valencianas tuvieron un nuevo libre directo desde la frontal, en esta ocasión desde el lado derecho, que Mireia envió rozando el palo. En el añadido, Ana envió a las manos de Palomares un saque de esquina. No hubo tiempo para más.