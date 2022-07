La Ribera pierde más de 2.600 hectáreas de cultivo en cinco años

El aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad y el envejecimiento de los agricultores han acelerado el abandono de campos de cultivo en la Ribera durante los últimos años. Según los datos del informe del Sector Agrario Valenciano, emitido por la Conselleria de Agricultura, la comarca ha perdido 2.694 hectáreas de cultivo en los últimos cinco años. De esta manera, en 2017, la Ribera contaba con 68.297 hectáreas, mientras que en 2021 la cifra disminuyó hasta las 65.603 hectáreas.

El abandono, además, conlleva consecuencias para los campos situados en las inmediaciones, ya que la vegetación crece sin control, proliferan las plagas, se incrementa la fauna salvaja y aumenta el riesgo de incendio.

Ante esta situación, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) manifiesta su pesimismo y descontento ante la falta de soluciones. El vicepresidente, Bernardo Ferrer, reconoce que estas cifras se incrementarán en mayor medida durante los próximos años. «El abandono de campos es la peor plaga que se puede tener en la agricultura. Es una situación que estamos viviendo desde hace diez años, pero ahora las cifras son todavía más alarmantes», indica.

La diferencia económica entre el sueldo del agricultor y el precio de ventafinal en las grandes superficies ha imposibilitado el relevo generacional en la comarca. «Las administraciones no han hecho nada para paliar la situación teniendo en cuenta que los costes de producción han subido un 40%. Es respetable que los jóvenes no quieran dedicarse a la agricultura porque ven que no es rentable, ya que tienen que poner dinero de su bolsillo», reconoce Ferrer, quien añade que «la situación comporta un mayor abandono del campo».

Desde AVA lamentan la falta de legislación en torno a esta problemática. «Es inconcebible ver cómo se está perdiendo la agricultura de regadío en una comarca tan destacada como la Ribera y darse cuenta que desde las administraciones no están haciendo nada por impedirlo», denuncia el vicepresidente.

Por último, Ferrer recuerda que el abandono también tiene un coste medioambiental. «Cuando se produce un incendio, los campos son los mejores cortafuegos entre la naturaleza y las áreas habitadas», afirma. Concluye: «Es una lástima, pero la inversión de los ayuntamientos en el sector agrícola es insuficiente».

Ismael Navarro, vecino de Algemesí, es uno de los agricultores afectados por el abandono de campos. Él tiene una parcela en Polinyà del Xúquer, la cual, actualmente, se encuentra rodeada de matorrales y suciedad, ya que «nadie limpia la zona». Esta situación ha generado varios problemas. «Proliferan las plagas que atacan a mis productos, la fauna salvaje, que se refugia en estas zonas, se come la fruta de mis campos y, además, aumenta el riesgo de incendios», explica. Navarro ya sufrió esta situación hace siete años. «Se produjo un incendio en un campo abandonado cercano al mío y se propagó a mi parcela llegando a quemar nueve árboles. Se extinguió rápidamente, pero el daño ya estaba hecho», indica.

El agricultor lleva meses reclamando una solución ante el consistorio. «El ayuntamiento avisa a los propietarios para que limpien los campos y, en el caso de que no exista respuesta, se produce un requerimiento para sancionarles posteriormente, pero nadie actúa», afirma Navarro, quien denuncia que «me han pedido paciencia porque el proceso es muy lento, pero llevo seis meses viviendo la misma situación», insiste.

Ante la inoperatividad por parte de la Administración, Navarro ha decidido actuar. «Muchas veces tengo que limpiar los caminos, ya que la hierba crece y, por consiguiente, no puedo acceder con mi maquinaria para realizar mi trabajo», expone.

Por ello, Navarro reclama una solución por parte de las autoridades, ya que la situación se está agravando todavía más. «Es una tragedia lo que está sucediendo en la Ribera respecto a los campos de cultivo abandonados, ya que cada semana encuentro más», concluye el agricultor, quien añade que «el aumento de los costes de producción irá acompañado de un mayor incremento de abandonos».

«Tengo que limpiar los caminos de acceso a los campos para trabajar»

S.Fajardo. alzira