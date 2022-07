La Ribera conquista tres títulos y dos subcampeonatos de raspall

La Ribera ha vivido con pasión las finales de pilota pese a las altas temperaturas. La calle de la Iglesia de Bicorp ha acogido las finales del Autonómico de tríos de raspall en la que participaron diferentes clubs de la comarca con tres títulos y dos subcampeonatos.

El Sumacàrcer, dirigido por Carlos Sancho, fue el primero en lograr el triunfo en 4ª C a costa de otro equipo ribereño, el Faense F 40-15. José Luis, Borja y Óscar Navarro componían el cuadro alzireño y no habían perdido ningún partido hasta la final. A continuación, otro equipo alzireño participaba en la final de 4ª B con igual suerte que sus paisanos. El Cepsa D de Cristian y Héctor Pop y Samuel Belda, cayó 40-20 ante el Tamborí de València. Los dos equipos alzireños pagaron cara su inexperiencia. «Tras empezar a jugar nuestros jóvenes Héctor y Borja, empezaron a entrenar sus padres y aún les falta jugar muchas partidas y finales a las que seguro llegarán», comentó el presidente del club, Edu López-Pintor. Además, «pegar fuerte en la calle es un peligro. En el trinquet, que es noble, la escupe hacia delante pero en una calle te puede volver con la misma velocidad a la que la enviaste», analizó.

Por la tarde llegó la oportunidad del Castelloner B, que rompió el pronóstico y venció 40-25 al Ontinyent A. El resultado no indica la complicación de la final. Empezaron ganando los de la Vall 0-10 pero «nos quitamos los nervios y nos pusimos 30-15 para ir ganando cada equipo nuestro saque», explicó David Monleón. «No estamos acostumbrados a jugar en la calle», añadió. La Federación obliga a que la final de tríos se dispute en la siempre impredecible calle mientras que la de parejas se juega en trinquet. El último título, el de 2ª, se dirimió el sofocante domingo por la tarde. El Decathlon Alzira B se quitó el mal sabor de boca de las dos derrotas sabatinas y se impuso 40-30 a Les Alcusses de Moixent. Fue una partida mucho mejor que la de Primera jugada por la mañana en la que Bicorp batió a Xeraco, donde jugaba el alzireño Guille. Cualquier equipo pudo ganar hasta que la primera rotura de saque lograda por el trío ribereño formado por Antonio y Enriko Chaveli y Javi Martí ‘Trini’, les permitió llevar la delantera hasta el triunfo final y el ascenso a Primera. El CPV Alzira tendrá dos equipos en la máxima categoría.

Si la temporada pasada fue positiva con 14 pilotaris y equipos del CPV Alzira entre los tres primeros clasificados, 2022 aún está siendo mejor. Con media temporada por delante, ya ha sumado 16 podios con la mejora de que ha habido siete triunfos, siete platas y dos terceros puestos.

En septiembre empezarán a competir en los individuales de frontón y 13 parejas jugarán el Autonómico.