AMB NOM PROPI Francisco J. Artés

Francisco Javier Artés Arlandis va nàixer a Cullera l’any 1990. Es tracta d’un conegut director d’orquestra i compositor riberenc. Als 19 anys començà a estudiar tècnica de direcció i anàlisi orquestral amb Salvador Sebastià i va guanyar el XXVIII Concurs Internacional de Direcció d’orquestra «Ciutat de Cullera». És llicenciat en Direcció d’orquestra i cor pel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, on es va formar amb els professors José Fabra, José Aparisi, Pilar Vañó i Nadia Stoyanzia. Com a compositor, el catàleg de les seues obres abraça diferents tipus d’orquestració i instrumentació. Algunes de les seues obres han sigut interpretades per bandes de prestigi.

Artés ha dirigit la Banda Sinfónica Municipal d’Ontur, l’Agrupación Musical d’Iniesta i, ara mateix, la Banda de Música Santa Cecília de Teruel. Com a compositor hi ha que destacar la seua contribució a la música simfònica i, també, les seues composicions tant per a orquestra simfònica com per a percussió. D’entre les seues obres destaquem El galeón español (2014), El barco fantasma (2015), el pasdoble Maria Teresa Medina (2017), La búsqueda (2018) i El gran Monduver (2019-2021). Recentment ha editat «A Rhythmic Movement for marimba solo», peça dividida en tres grans seccions i una coda final on apareixen els elements principals.