El gran pianista que no pudo ser

El pasado 22 de julio se cumplieron veinte años del fatídico fallecimiento de uno de los músicos más brillantes que despuntaban en el florido panorama valenciano. Un accidente de moto se llevó a Gabi Teruel Machí, hermano del hoy alcalde de Benimodo. Muchos fueron los homenajes recibidos entonces y todavía hoy se recuerda la pérdida de un músico brillante llamado a convertirse en una referencia mundial. No lo fue porque su vida se detuvo accidentalmente cuando solo tenía treinta y ocho años.

Por entonces, en 2002, Gabi ya ejercía de solista de la Orquesta de València y, según admitía entonces Justo Romero en las páginas de Levante-EMV, era «uno de los músicos valencianos más versátiles y completos de su generación». Añadía: «Artista nato, interesado por las más diversas tendencias musicales y profesional ejemplar, la desaparición de Teruel Machí supone un duro golpe para el mundo musical valenciano, que pierde a uno de sus más sólidos y ejemplares valores».

Nacido en Benimodo el 28 de julio de 1963, inició sus pinitos musicales en la banda del pueblo y se formó en piano y violín en el Conservatorio de València, donde estudió con Perfecto García Chornet, convirtiéndose en su alumno predilecto. Otros profesores suyos fueron Juan Alós, María Teresa Oller, Salvador Seguí o Eduardo Montesinos. Fue cofundador de la Academia Duetto y miembro destacado de innumerables iniciativas musicales de los años ochenta y noventa. Con veinte años superó las oposiciones e inició su actividad docente en el Conservatorio Mestre Vert de Carcaixent y después en el Conservatorio Perfecto García Chornet de Carlet. Realizó grabaciones para Radio Televisión Española y Radio Nacional de España, así como discos para diferentes sellos discográficos como CBS o Sony, como solista y como integrantes de diversos grupos de música de cámara. Cuenta con bandas sonoras para programas y documentales de RTVV y RTVE.

En 1981 fue becado por la Fundación Santiago Lope y consiguió el primer premio de piano de la Unión Musical Española. También obtuvo los galardones de la Diputación de Valencia y del Memorial Eduardo López Chavarri en la especialidad de música de cámara con el violinista Santiago Juan. Giró por España con su música.

Su presencia era imprescindible en cualquier concierto de nivel de la Orquesta de València en el Palau de la Música pero demostraba su versatilidad tocando allá donde lo reclamasen, amante como era de tipologías musicales dispares como la música clásica, el jazz, la electrónica, el pop o el rock. Era, según dicen los expertos, un músico total. Su pasión, improvisar con los amigos. Experimentar, divertirse.

La escritora Didín Puig (gran amiga de la familia Teruel) escribió una despedida en la que reflejaba: «Jo no sé si Déu existeix o no, però si existeix estic segura que ja t’ha fet un bon contracte per a la seua millor orquestra». Su hermano, el alcalde de Benimodo, le dedicó una palabras en la efeméride: “Veinte años es una vida y al mismo tiempo, un instante. Un momento, un suspiro. Veinte años desde aquella noticia, desde tu marcha. Veinte años ya desde que Gabi, mi hermano, falleció en un accidente de tráfico, dejando una impronta insoslayable entre quienes lo pudimos disfrutar, cómo decían los escritos que algunos quisieron dedicarle, subrayando su gran potencial como músico pero también sus enormes capacidades personales. Su intuición para experimentar y aprender. Su brillantez. Cómo dijo Didín, tocará en la mejor orquesta allá donde esté».

Romero cuenta que el gran maestro ruso Yuri Temirkánov dijo de él que era «un estupendo pianista». Vivía la música con pasión y ahora Benimodo lo recuerda con la promoción entre los más jóvenes con un certamen de piano que lleva su nombre. El concurso vivió este año su duodécima edición, siendo considerado ya uno de los certámenes más prestigiosos de España, dando la oportunidad a los jóvenes instrumentistas del piano de demostrar su valía compitiendo en su especialidad. .

Pero por encima de todos sus méritos musicales, Gabi era, sobre todo, como destacan aquellos que lo conocieron, un gran amigo de sus amigos. Y su contribución a la música ya es inolvidable.