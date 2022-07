La nutria se deja ver menos en el tramo final del río Albaida

La nutria parece haber llegado al río Albaida para quedarse. Por ello, cada vez resulta menos extraño presenciar un ejemplar de este animal mamífero carnívoro en las aguas del río hasta su desembocadura en el Xúquer. Las mejoras en los sistemas de depuración, las restauraciones del bosque o la mayor disponibilidad de alimento han permitido ir recuperando una especie que se encontraba en peligro. Ante esta situación, Global Omnium, la Fundación Limne y la Conselleria de Agricultura llevan años trabajando, a través del Proyecto Nutria, para recuperar la presencia de esta especie en las aguas de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, cada verano, la fundación Limne realiza un rastreo exhaustivo para estudiar la existencia del animal en varios tramos del río Albaida. «Todavía no hemos batido el terreno, pero parece ser que, en algunos puntos del río, no ha habido tanta presencia como el año pasado», reconoce Sales Tomás, ambientóloga y directora de la citada fundación. De momento, todavía se desconocen las causas de esta hipotética disminución. Para ello habrá que esperar a finales de septiembre, momento en el que la fundación realizará el estudio, aunque ya se barajan algunas hipótesis. «Ha habido varios factores que han retrasado el estudio que se realiza durante el mes de junio como es la masificación de las playas fluviales o el incremento de lluvias entre mayo y junio, que han comportado que los ríos transportasen mayores cantidades de agua que en otras ocasiones», indica la ambientóloga.

No obstante, desde Limne reconocen que ya han detectado algunas zonas en las que la presencia es menor, aunque se desconoce el motivo. Añade: «El año pasado la gente acudía a un punto y habitualmente encontraba alguna nutria, pero este año no es así». Todavía no existen datos, pero, en palabras de Sales Tomás, «el decrecimiento puede deberse a un aumento de las lluvias durante el 2022, lo que ha comportado que las nutrias se mantengan en sus zonas. Otra de las causas de este descenso puede radicar en que se encuentren más excluidas por la presencia de obras o la colocación de geotextiles».

Estudio de campo

A partir de septiembre, los miembros de la fundación realizarán un análisis en profundidad sobre la situación de la nutria. «Escogeremos varios puntos al azar, en los que estaremos presencialmente para rastrear y comparar la situación respecto al año pasado», explica la directora de Limne. El estudio de la presencia de esta especie protegida y vulnerable se basa en el hallazgo de restos de heces. «Analizando sus heces podemos conocer su dieta y, por tanto qué alimentos priorizan. Eso permite saber qué zonas son, a priori, más atractivas para un posible asentamiento», sostiene. La nutria es propia de aguas limpias y cuyos cursos están alejados de la población. Se alimenta de peces, cangrejos, anfibios y tortugas que caza en los ríos.

La nutria ha recolonizado en los últimos años zonas de la Comunitat Valenciana donde dejó de habitar hace décadas y otras en las que nunca hubo constancia de su presencia gracias a la existencia de un hábitat adecuado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha instalado durante estos días una torre multitoma en el embalse de Bellús, que estará ubicada en el interior de la presa, para mejorar la explotación del pantano y, así, derivar agua de los estratos que presenten mejor calidad.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha instalado durante estos días una torre multitoma en el embalse de Bellús, que estará ubicada en el interior de la presa, para mejorar la explotación del pantano y, así, derivar agua de los estratos que presenten mejor calidad.

Esta obra forma parte del paquete de medidas llevadas a cabo por la confederación, las cuales afectan al río Albaida y a su entorno, así como al embalse de Bellús. La actuación fue presentada a principios de junio de 2021. No obstante, las obras se remontan al año 2020 con la restauración ambiental del cauce del río, aguas abajo de la presa, mediante la eliminación de la especie invasora Arundo donax, con una inversión global de 640.000€ sobre un tramo fluvial de 3 km. Cabe recordar que Bellús y el resto de municipios del entorno llevan años reivindicando la actuación para poner fin a los malos olores a causa del alto grado de contaminación del agua. De esta manera, la torre instalada cogerá el agua de la primera de las capas, en lugar del fondo, como ocurría hasta el momento. Otro de los problemas a los que se enfrentan es el exceso de peces en la presa que va aparejado a un aumento de nutrientes que también contaminan el agua.

Una torre en el embalse de Bellús para evitar los malos olores

La actuación derivará el agua con mayor calidad concentrada en la primera capa

s.f. alzira