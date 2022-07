El pintor Teodor Andreu Sentamans va nàixer a Alzira l’any 1870. Va estudiar a l’Acadèmia de Sant Carles de València i a la de San Fernando de Madrid. Va exercir la docència com a professor a les escoles d’Arts i Oficis de Barcelona, Càdis, Santiago de Compostel·la i València, de la qual va ser director. Participà en nombroses exposicions i aconseguí importants premis. Moltes de les seus obres donen compte del paisatge gallec i valencià així com d’escenes costumistes. Va ser un dels deixebles avantatjats de Joaquim Sorolla. Entre les seues obres més conegudes citem Una paella en l’horta, La familia del anarquista después de su ejecución, Apagando el fuego, Tarde de invierno o Arruixa que plou. Una bona part de la seua producció artística pot admirar-se al MUMA d’Alzira. Bernat Montagud va publicar dos llibres de l’autor i ara Mónica Ibáñez, que ha destacat la seua faceta com a il·lustrador, està a punt de concloure la seua tesi doctoral que completarà els estudis ja citats. Particularment interessants per a Alzira van ser els llenços que va fer de la Mare de Déu del Lluch que van servir per a que després de la Guerra Civil l’imatger Antonio Ballester llaurara l’any 1940 l’actual imatge de la patrona de la ciutat. Andreu va morir a València l’any 1935.