La utilidad polítiCa en el ayuntamiento Algemesí

El funcionamiento de los plenos municipales tiene ciertas «peculiaridades» en cada una de nuestras poblaciones pero, en general, todos tenemos claro que el objetivo es común: debatir sobre el estado de nuestros pueblos y proponer modos de mejorar la vida de los ciudadanos. Para ello, el reglamento de cada municipio regula el modo de presentar mociones que los grupos políticos discuten en los Plenos Municipales. Así, cada mes, los representantes de la ciudadanía deberían hacer llegar mociones que reflejan las necesidades de la población a la que representan con el objetivo de mejorar la vida de todos.

Todo ello, desde un plano teórico pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en el ayuntamiento de Algemesí? A la vista de los datos, poco de lo anteriormente comentado. Después de más de 3 años en el ayuntamiento, la verdad es que mi impresión es poco alentadora: En los últimos 12 meses, los plenos municipales vienen repitiendo sistemáticamente el mismo orden del día. Es decir, mociones presentadas por los grupos políticos que llevan más de un año sin ser tratadas.

Para muestra un botón: en el pleno del mes de junio de 2022, de los 32 puntos del orden del día, 12 son mociones de los grupos municipales, muchas de ellas presentadas hace más de un año. ¿Saben ustedes cuántas se trataron? Ninguna. Pero lo más grave es que en el siguiente pleno celebrado el pasado 28 de julio, obviamente seguían estando en el orden del día las mismas 12 mociones y, de nuevo, no se trató ninguna. Dicen que la realidad siempre supera la ficción…

Por otro lado, el reglamento del Ayuntamiento de Algemesí, especifica que los plenos «deben finalizar en el mismo día que se convocan». Es decir, ningún pleno puede terminar más allá de las 24h. No obstante, en el Ayuntamiento de Algemesí, a pesar de que solo se tratan la tercera parte de los puntos del orden del día (en el último pleno 10 puntos de un total de 32) los plenos acaban a las 20:30h. ¿Se imaginan ustedes que en su puesto de trabajo se celebrasen reuniones que terminan 2 horas antes del plazo máximo permitido y se dejan por tratar más de la mitad de los puntos del orden del día? ¿Qué opinión tendrían sobre la gestión de su empresa?

Ahora que conocemos la situación de Algemesí la siguiente pregunta es: ¿Pasa esto en otros municipios? La respuesta es clara y rotunda: No. Analizando otros municipios de la Ribera, hemos podido constatar que esto solo pasa en Algemesí. Pero, ¿Cuál es el motivo por el cual los plenos del ayuntamiento son tan ineficaces? ¿Por qué la oposición no ha solicitado la realización de un pleno extraordinario para tratar todas estas mociones que están «en la nevera»?

La respuesta a la primera pregunta es más compleja y lo sabremos en otoño pero sobre la segunda, en honor a la verdad, les contaré que, en el mes de noviembre de 2021, el Partido Popular de Algemesí solicitó la celebración de un pleno extraordinario que duró menos de una hora para tratar únicamente la moción que ellos mismos presentaron y en el que, finalmente, también se incluyó una propuesta del departamento de Urbanismo por parte del equipo de gobierno pero… ¿Por qué no se aprovechó este pleno extraordinario para tratar todas las mociones que quedaban por tratar? La verdad es que yo no lo sé y me encantaría saberlo. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta a la ciudadanía la celebración de estos plenos municipales que, como acabamos de ver, no parecen demasiado efectivos? Más de 3.000 euros. Sinceramente, me parece una «derrama» excesiva para no «arreglar» nada.

Les pido disculpas si han empezado la lectura de este artículo esperando respuestas porque, lamentablemente me tengo que despedir dejando preguntas. Les dejo algunas para que puedan pensar y especular sobre ellas este verano y, a partir de septiembre, si ustedes quieren, sabrán las respuestas:

¿Por qué no se tratan las mociones en el ayuntamiento de Algemesí? ¿Para qué necesitan tiempo los grupos municipales? ¿Por qué no quieren debatir los concejales cuando se supone que están en política precisamente para eso? ¿De qué tienen miedo?

Bienvenidos a la nueva política del siglo XXI, que llena los plenos de muy buenas palabras, que no sirven para nada. Feliz verano, a pesar de la política.