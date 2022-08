Crítiques infundades per l’abocador de la ribera

Els pobles veïns a la planta de residus de Guadassuar duguem molts anys- pràcticament el que va de segle- queixant-nos de molèsties, males olors i incomoditats en general i, sobretot, de la falta de transparència i la manera de maniobrar, d’esquena a la resta d’ajuntaments, de l’anterior president del Consorci Ribera i Valldigna en el tema de l’abocador comarcal. Mala praxis que ve avalada, entre altres coses, per la sentència que el TSJCV va fallar en favor de l’Ajuntament de l’Alcúdia en 2016 i va evitar la ubicació que se pretenia des de 2011.

Han sigut molts anys batallant i demanant un poc de trellat i un molt de transparència per part del Consorci i de l’Ajuntament de Guadassuar. I ara, que per primera vegada les coses s’estan fent com toca, és a dir, encarregant a un institut nacional i de prestigi indiscutible com és l’IGME la valoració hidrogeològica, com a primera providència per a plantejar-se res més, i informant els pobles representants al consorci del resultat; ara per al PP comarcal i per a Compromís per l’Alcúdia, l’alcalde de l’Alcúdia hauria de negar la major i votar no a demanar tots els informes possibles.

Francament, no ho entenc. Però, si duguem 15 anys demanant que s’estudie l’impacte ambiental, la distància als nuclis de població, la inexistència d’accessos viaris directes des de l’autovia, la possible afecció a la Sèquia Reial del Xúquer i als Ullals del Riu Verd! I ara que se suposa que se van a començar a demanar totes les autoritzacions legals, hem de negar-nos a que es facen els estudis i informes corresponents?

Senyores i senyors, crec que tots en som ben conscients que l’informe positiu de l’IGME era una condició sine qua non. Ara ja sabem que la ubicació estudiada, que no era la oferta per Guadassuar en 2011, que va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en 2016, ni tampoc la proposada en 2018- és hidrogeològicament apta. Una condició necessària per a començar, però en cap cas suficient per a dur a terme la instal·lació de l’abocador. Això sense comptar que els terrenys que suposadament albergarien l’abocador haurien primer de patir un canvi de consideració en el PGOU de Guadassuar.

Evidentment, hi ha un problema d’enteniment: ni PP i Compromís per l’Alcúdia acaben d’entendre que sense els informes urbanístics, ambientals tècnics i sectorials de tota mena, la instal·lació de l’abocador no es pot decidir, i per tant, el que es va votar en la Junta de Govern del dia 27 no va ser la ubicació de l’abocador, sinó el punt 7 de l’ordre del dia, que era, literalment «inici de la tramitació dels projectes i les autoritzacions adients per a la instal·lació d’eliminació del material de rebuig de valorització de residus domèstics del consorci Ribera i Valldigna».

Queda molt de camí per davant, molts aspectes a estudiar, a esmenar i a millorar perquè l’abocador comarcal siga una realitat, anirem «partit a partit». De moment, contra l’informe de l’IGME no podem dir res, ens sembla correcte, a veure que passa amb tots els informes pendents.

Puc assegurar que l’Ajuntament de l’Alcúdia, com sempre ho ha fet, vetlarà pel benestar de la seua ciutadania.