Maite Morte se reencuentra con el fútbol tras dos lesiones de rodilla

Maite Morte forma parte de una larga lista de grandes jugadoras que han pasado por el Cotif en sus diez ediciones femenias. A lo largo de la última década, se han dado cita en Els Arcs futbolistas de gran talento. Posiblemente, el mejor once se conformaría con las siguientes: Sandra Paños, Kenti Robles, Maider Castillo, Irene Paredes, Leila Ouahabi, Ángela Sosa, Alexia Putellas, Alharilla, Jenni Hermoso, Mariona Caldentey y Sonia Bermúdez.

Portera capital en el Barcelona y en la selección española, Paños es una de las mejores del mundo. Sus reflejos y su gran juego de pies son solo dos de sus muchas virtudes.

La mexicana Robles, por su parte, lleva media vida (17 años y tiene 31) jugando en España con una extensa y exitosa trayectoria: Espanyol, Barcelona, Atlético de Madrid o Real Madrid en la actualidad. Maider Castillo, de Eibar, se retiró a los 38 años con dos Superligas y cuatro Copas de la Reina ganadas en sus 14 temporadas con el Levante. Anticipación, garra y capacidad de superación son sus principales virtudes. Junto a ella, Irene Paredes. No solo recibió en 2015 el MVP del Cotif, también hizo historia al ser la primera española en el once ideal del sindicato internacional de futbolistas (FIFPro). Cierra la zaga Leila Ouahabi, lateral zurda, reciente fichaje del Manchester City, ha sido una fija en los esquemas del Barcelona durante las últimas seis temporadas.

Ángela Sosa ha sido elegida, en votación popular, la MVP de la competición doméstica en las últimas dos temporadas como colchonera, la centrocampista lanza al equipo en el plano ofensivo logrando goles y asistencias. Alexia Putellas, por su parte, brilla con luz propia dentro del terreno de juego. Lee el juego como nadie en el planeta fútbol y su talento se ha visto recompensado con el Balón de Oro. Junto a ellas, Alharilla. El ataque del Levante cambia radicalmente con la jinense participando en él. Un golazo suyo entregó al Levante el COTIF de 2018. Completa el centro del campo Jenni Hermoso.La madrileña, reciente fichaje del Pachuca mexicano, es capaz de tumbar a las mejores defensas del planeta, es exquisitez técnica, versatilidad y goles.

Una de las atacantes sería Mariona Caldentey. Extremo en ambas bandas, enganche, delantera, da igual. La jugadora balear exige al límite a las rivales y rompe los sistemas defensivos más seguros. A su lado, Sonia Bermúdez. Ya retirada, llegó a acumular en su palmarés 9 ligas y 3 copas, además de 4 trofeos ‘pichichi’ de forma consecutiva entre 2012 y 2015.

El fútbol te exige, te lleva a lo más alto y también a lo más bajo. Maite Morte González (Carlet, 1994) sabe lo que es verse en los dos lados de la balanza: desde sentirse poderosa dentro del campo, correr, saltar, marcar o asistir para decidir partidos y disfrutar con el balón en los pies, a ver como su físico decía basta, no en una sola ocasión, y tenía que abandonar un estadio en ambulancia con unos graves diagnósticos posteriores. «Después de haber superado por partida doble la peor lesión que puede tener un futbolista, me encuentro en el mejor momento, sobre todo psicológicamente», comenta.

La capitana del Alzira nunca olvidará su paso por el Cotif de 2022. El partido del pasado día 28 en el que la UD Alzira debutó en Els Arcs frente a Argentina nunca será un partido más en el largo historial de encuentros de la capitana del conjunto de la capital de la Ribera. Su cara al saltar al terreno reflejaba el sobreesfuerzo que ha tenido que realizar para ponerse de nuevo ese brazalete que con tanto orgullo aprieta su brazo, cuando lo más normal, tras dos lesiones en una zona tan delicada como la rodilla, era que nunca más lo hubiese podido hacer. También se veía en sus ojos la felicidad de volver a sentir los tacos bajo las botas y el esférico golpeando en ellas.

Salida del campo en ambulancia

La jugadora de Carlet ha visto cómo en poco más de un año cada una de sus rodillas decía basta, se rompía, y le obligaba a pasar por quirófano e iniciar una larga travesía en forma de rehabilitaciones, revisiones y controles, siempre bajo el temor y el miedo a no volver a poder desarrollar el fútbol de antaño, una temida recaída, como fue su caso, incluso perder su trabajo. Primero, en febrero de 2019, fue la rodilla izquierda la que le empezó a dar problemas a la atacante blaugrana en un partido frente al Inprosports que abandonó en ambulancia. Las primeras exploraciones determinaron un desplazamiento de rótula y un plazo de un mes de recuperación, sin embargo, el diagnóstico no fue del todo acertado y afectó a los plazos de recuperación. Semanas más tarde, tras una nueva revisión, se determinó que también había sufrido una rotura de ligamentos que la obligó a pasar por quirófano y mantenerse en el dique seco hasta el periodo navideño de la que ya era una nueva temporada, la 2019-2020.

«En ese momento pensé que es una lesión que forma parte del fútbol, así que cogí la recuperación con muchas ganas. Estuve rodeada de familia, amigas y profesionales médicos que me ayudaron en todo momento», recuerda la futbolista carletina, que añade: «Pero cuando diez meses después de recibir el alta me pasó lo mismo en la otra rodilla no me lo podía creer. Perdí la ilusión por todo, tanto a nivel deportivo como personal. Dejé el fútbol de lado y decidí colgar las botas. Pero a medida que trabajaba en mi rehabilitación, tanto física como psicológica, me encontraba mejor y decidí volver a intentarlo».

«Puede ser un gran año»

Morte mira con optimismo el futuro, aunque también se muestra cauta: «Todavía no sé qué papel voy a poder desarrollar en el equipo esta temporada. Solo aspiro seguir demostrando mi pasión por este deporte. Después de todo lo que he pasado, no he podido disfrutar al 100 % de mí ni de el fútbol. Pero creo que este año, el del centenario, puede ser un gran año».

La jugadora del Alzira sigue al dedillo la filosofía ‘cholista’ y no quiere mirar hacia un futuro demasiado lejano. «No creo que debamos pensar en un objetivo concreto, más allá de mantener la categoría. Debemos trabajar semana a semana, dando lo mejor de nosotras. El proyecto del Alzira se basa en eso, en crecer como escuela y como equipo. Año tras año se puede ver la evolución a nivel femenino del club», defiende.

Y si hay algo que extrae de su particular calvario, es un aprendizaje a nivel personal: «La mente te puede jugar muy malas pasadas, pero cuando quieres algo con muchas ganas, por muy complicado que sea, puedes conseguirlo. Además, me he dado cuenta de que soy muy afortunada por la gente que me rodea en mi día a día», concluye Morte.

Putellas, Paños, Hermoso o Caldentey integran el once ideal femenino del Cotif

Durante diez ediciones han pasado por Els Arcs algunas de las mejores futbolistas del planeta

Raül Barberà. l’Alcúdia