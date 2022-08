La UD Alzira cuenta sus partidos de pretemporada por victorias

La nueva UD Alzira está dejando unas excelentes sensaciones en el arranque de la pretemporada. Los tres partidos que ha disputado los ha cerrado con victoria y como gusta a los entrenadores, con la portería a cero. Si el anterior fin de semana se ganó a la Selección AFE por 0-1, en dos días se venció al Benigànim 1-0 en el primer partido de Copa Federación y menos de 24 horas después al importante proyecto de 2ª RFEF, el UCAM Murcia por 2-0.

La victoria contra el cuadro de la Vall d’Albaida encarrila la fase de grupos hacia la final autonómica. Los pupilos de Fran Alcoy necesitan ganar el miércoles 17 al Silla CF en el Vicent Morera para disputar la final el siguiente miércoles 24, contra Alcoyano, Atzeneta o Orihuela. Un viejo conocido volvía a Venecia, el que había sido entrenador de equipos infantiles, cadetes y juveniles alziristas José Luis Vidal y su cuerpo técnico al frente del joven proyecto beniganense. El Alzira salió con Lluís Andreu en portería; Abraham, Kaiser, Soler y Mario en defensa, con Lado por delante, otra línea de cuatro: Sergio González, Álvaro, Marzà y Pitu e Iker Burgos en punta de lanza. El conjunto de Regional Preferente se dedicó a defender. Los azulgranas buscaban la altura de Iker que cabeceó dos centros de Pitu y Abraham. Al filo del descanso Soler vio como su chut lo rechazaban en línea de meta. Para el segundo acto cambió a Soler por Carlos Moreno y a Marzà, Pitu por Zarzo y Fer Cortijo en el centro del campo y Beceiro en punta. A los diez minutos, Abraham vio anulado su gol. A lo largo de la segunda parte lo intentaron Kaiser, Beceiro por dos veces -una rozó el palo-, Zarzo y Sergio González. Cuando se cumplía el 90 Lado puso un balón a Javi Serra que logró un precioso gol. Para dirimir un posible empate final a puntos y golaverajes se lanzaron penaltis y el Alzira también ganó 4-2 al transformar Beceiro, Zarzo, Álvaro y Abraham.

Penalti anotado por Zarzo

Para el partido del sábado contra el UCAM Murcia, Fran Alcoy dispuso al otro portero, Adrián Fernández. Con características diferentes, ambos han mostrado excelentes cualidades. Por delante situó a Javi Serra en el lateral derecho, posición en la que no ha rendido en el CD Ibiza, con Solbes, Carlos Moreno y Cortijo en la línea de cuatro y Soler por delante. Pitu, Marcos Blasco, el exjuvenil Marzà -que está dejando una gran imagen- y Zarzo en la zona ancha y Beceiro en punta. Al filo de la media hora, tras una recuperación del todocampista Soler, Zarzo hizo un gran centro que Iago Beceiro cabeceó inapelablemente al fondo de las mallas. El conjunto universitario, contra pronóstico no inquietó el marco alzireño. A los diez minutos del segundo acto, Pitu fue objeto de penalti que marcó Zarzo. Alcoy no quiso hacer múltiples cambios y solo en el tramo final Iker, Tristan, Mario y Borja salieron por Beceiro, Zarzo, Pitu y Marcos.

Al retrasarse el partido de Copa Federación al día 17 se ha recuperado el partido en el Guillermo Olagüe de Gandia el viernes a las 20:00 horas y el sábado (19:00 horas) recibirá en el Luis Suñer Picó a la Nucia, de 1ª RFEF.