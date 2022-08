Recentment, el Consell de Ministres aprovà el Reial Decret-llei que articula la gratuïtat

dels serveis de rodalies, mitja distància i reducció de preus en els abonaments «Avant» per a usuaris recurrents entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. Igualment, hi haurà una reducció de preu en abonaments com la Targeta Plus 10 Estudiant. Es compleix, així, un dels compromisos que el President del Govern anuncià en el Debat sobre l’Estat de la Nació. Benvinguts siguen aquests descomptes.

Tots els que en algun moment hem hagut d’utilitzar amb assiduïtat el tren per anar a la universitat, instituts, al treball, etc., sabem perfectament la despesa que comporta i l’esforç econòmic que cal realitzar. Per la qual cosa, no pot haver cap dubte de que aquestes ajudes serviran per alleugerar la complexa situació que vivim, provocada per la crisi global dels preus i la Guerra d’Ucraïna, entre altres factors. Per tant, insistisc, benvinguts siguen els descomptes.

Al mateix temps, aquesta mesura també mostra l’objectiu del govern de promoure l’ús del transport públic, ser més respectuós amb el medi ambient i reduir la nostra dependència energètica. Objectiu, en la meua opinió, d’especial rellevància si atenem els efectes devastadors que està tinguent el canvi climàtic, que encara s’empenyen en negar alguns.

I clar que la seua aplicació durà el seu temps, però es tracta d’una mesura excepcional, que es pren en un moment excepcional i que avança en la defensa de consolidar el transport públic com una alternativa a l’ús dels vehicles particulars.

Al remat, l’adopció d’aquests descomptes van a representar un estalvi per a l’economia familiar dels usuaris habituals del servei de rodalies. El temps permetrà avaluar la seua eficàcia, però l’alternativa quina era? No fer res? Desviar l’atenció cap a altres assumptes com fan altres? No, això no era possible. Per la qual cosa, una vegada més, benvingudes siguen aquestes ajudes i tant de bo hagueren arribat fa anys.