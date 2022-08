Hacía muchos años que Alginet no se veía golpeada por un suceso similar. Los vecinos de la localidad hablaban entre ellos sin dar crédito a lo que había ocurrido. «Es una tragedia, no sé qué le puede pasar a una persona para hacer esto», manifestó uno de los muchos que se concentró en la céntrica calle durante horas. A continuación, añadió: «Cuando he pasado esta mañana, he visto que había un dispositivo por un hombre muerto y no le he dado importancia, luego he vuelto y aún estaba ahí y ya me he imaginado que sería algo más grave. Es muy duro ver cómo se destroza una familia en cinco minutos». «Él viene de su país, le acoge su sobrino en casa y pasa esto. Es algo que nadie se esperaba», aseguraba otro alginetense.

Consternación en Alginet por el asesinato de una vecina ayer a manos del tío de su marido Sus allegados presumían que el supuesto asesino esperó a que su sobrino se marchase a trabajar para cometer el crimen, a pesar de que los hijos del matrimonio se encontraban en el hogar. «La han encontrado en la cama, seguro que la ha matado mientras dormía», comentaba una afligida amiga de la víctima. Aunque ninguno de ellos encontraba una explicación a lo que acababa de suceder. Uno de los diversos avisos vecinales que recibió la Policía Local de Alginet provino del concejal de Agricultura, Paco Bellver, que circulaba por la calle València a esas horas: «Eran las 7:45, más o menos. Cuando he llegado a la altura de la vivienda he visto un cuerpo tendido en el suelo. He aparcado y he llamado a la policía. En poco más de un minuto estaba la patrulla aquí, pero el hombre ya ni se movía ni respiraba. Luego me he enterado del resto, como todos», lamentaba.