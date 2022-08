Impotencia por el incivismo en antella

Antella. L’Assut. El ayuntamiento, impotente. Los vecinos y vecinas, entre indignados y resignados. También un poco cabreados. Acostumbrados a quedarse sin paraje cuando llega el verano. No ya por la llegada de turistas, sino por el desembarco de maleducados. De incívicos e irresponsables. Los visitantes no molestan, incluso dan vida a un pueblo desgraciadamente decadente a nivel demográfico. En cambio, los maleducados son insoportables. Crecidos por la búsqueda de fiesta, insufribles.

Un vehículo que no cesa en su intención de aparcar tan cerca como sea posible de la orilla y que agrede a la naturaleza a cambio de comodidad dominguera. Una familia que ocupa un lugar privilegiado y deposita los desechos debajo de la mesa mientras allí disfruta de la jornada, para también allí dejarlo cuando deciden marchar sin haber generado impacto económico alguno. Bueno, sí, negativo. Porque el Ayuntamiento de Antella se ve obligado a contratar todos los veranos a numerosos operarios para limpiar todos los días los cientos de kilos de basura que dejan los visitantes. Una localidad de escasos recursos por ser pocos los habitantes empadronados.

En las últimas décadas tomó forma un turismo de interior que llega con todo lo necesario para pasar una jornada de ensueño y dejar en la localidad solamente basura. Ni un euro. El paraje de l’Assut es del mundo entero. No es de los y las antellenses de forma exclusiva. También de ellos pero no únicamente de ellos.

El problema está en que el tipo de turismo que llega «expulsa» a los vecinos de la localidad del paraje, temerosos de vivir situaciones desagradables por coincidir con gente que llega a la pequeña localidad ávidos de fiesta y sin ganas de reproches. Que si un Dodot que vuela hasta el río, que si un bote de cerveza que se apura hasta ser depositado en el fondo del Júcar, que si un grupo caza alguno de los patos, que huyen de la zona despavoridos. Con total impunidad. Ese es el gran problema. La impunidad.

Porque legislación existe pero de nada vale si no se hace respetar. Y a l’Assut no baja nadie a controlar. Ni Guardia Civil, ni Policía Local, ni Policía Autonómica. Nadie. Son casos excepcionales cuando por allí se ven. El día a día de l’Assut es impunidad para los que delinquen y agreden al paraje natural. Y, por supuesto, no es culpa de los profesionales de la seguridad. Es culpa de la gestión política. Unos porque no tienen recursos, otros porque no tienen competencias. Otros porque no las quieren tener. Y unos por otros, l’Assut se convierte en un estercolero cada día de verano. Más coordinación, más gestión, más acción.

Antella masificada en verano mientras es una de las localidades que más población pierde y que, de seguir así, acabará siendo pedanía. Sin proyectos de largo recorrido. Con los mismos problemas todos los veranos. Sin que las autoridades competentes se impliquen en la búsqueda de soluciones. Con impunidad total para los que delinquen y arrasan con el patrimonio. Con la resignación absoluta para aquellos y aquellas que ven desaparecer poco a poco los espacios en los que se han criado.

Un verano más en Antella.