Alzira acota la limpieza a las calles con sombra para evitar golpes de calor

El Ayuntamiento de Alzira y las empresas concesionarias de limpia y mantenimiento de jardines volverán a aplicar a partir de hoy medidas para reducir la exposición de los trabajadores al sol y a las altas temperaturas que se anuncian, entre las que destacan que a partir de las 10,30 horas los barrenderos y personal de limpieza solo trabajen en zonas de sombra.

«No se puede trabajar en la calle con 40 º C», comentó ayer el concejal de Servicios Urbanos, Fernando Pascual, que anunció que el personal de limpieza y el de la empresa que atiende las zonas verdes se podrá retirar de forma voluntaria a partir de las 12,30 horas -con la condición de recuperar el resto de la jornada más adelante- mientras que, según señaló el edil, la empresa de limpieza también ha dado instrucciones a los operarios que trabajan en la calle para que a partir de las 10,30 no se expongan al sol y solo limpien tramos de la vía pública con sombra, con la perspectiva de compensar el servicio en los días siguientes.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Alzira también ha anunciado que, a partir de hoy, reforzará la vigilancia en el término municipal al aumentar el riesgo de incendios coincidiendo con un puente festivo dado que este episodio de altas temperaturas llega con la previsión de viento de poniente, un fuerte descenso de la humedad relativa y la posibilidad de que se formen fenómenos tormentosos que incrementen el riesgo ya de por sí elevado por la falta de lluvias y la densidad de la vegetación, señalaron fuentes municipales.

El consistorio informó de que se ha decidido aumentar la dotación policial móvil en las urbanizaciones y zonas con masa forestal y también se activará la coordinación entre los municipios vinculados a la Serra de Corbera y los voluntarios que vigilan los diferentes términos municipales. El gobierno local también pidió ayer la colaboración ciudadana para evitar situaciones que generen riesgo de incendio como lanzar petardos, encender fuego para una quema agrícola o para realizar una barbacoa en ámbito forestal.

Avisos especiales a la población

Diferentes ayuntamientos de la Ribera como el de Carcaixent, Alginet, Almussafes o Riola, entre otros, lanzaron ayer avisos especiales a la población ante la alerta por la llegada de una ola de calor a partir de hoy, que se prolongará durante todo el fin de semana. Por un lado, se busca alertar a la población de que en estas condiciones meteorológicas el riesgo de incendio es extremo y, por otro, evitar prácticas que puedan suponer un riesgo para la salud. Las recomendaciones inciden en que no se realice ejercicio físico en las horas centrales del día, la gente se proteja del sol y se mantenga bien hidratada o que se preste especial atención a los sectores de población más sensibles a estas altas temperaturas.

Los ayuntamientos informan de que la entrada de una masa de aire cálido y los vientos de poniente pueden disparar el mercurio hasta los 44 º C en zonas de interior y hasta 39 º C en zonas de costa-las previsiones apuntan a que en diferentes localidades de la Ribera se superarán los 40 º C-, mientras que por las noches las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 º C, por lo que se presume que será complicado conciliar el sueño.

La piscina de Almussafes también abre por la noche

La actividad estaba prevista con anterioridad incluida en la oferta de ocio municipal durante el verano dada la buena aceptación que ha tenido desde que se creó hace algunos años, aunque en esta ocasión coincidirá con la ola de calor que anuncia temperaturas muy elevadas a partir de hoy tanto por el día como por la noche. La piscina municipal de Almussafes abrirá mañana por la noche sus puertas entre las 21 horas y la 1,30 de la madrugada y también está previsto que se repita esta sesión nocturna el último sábado de agosto. Para disfrutar de un baño fuera del horario convencional los interesados también tienen que adquirir la entrada, según la información facilitada por el ayuntamiento.