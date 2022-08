Solo Aicha y tres niños saharauis más

«He vivido 45 veranos y este está siendo el mejor de mi vida gracias a Aicha». Mar Benavent, vecina de Cullera, es una de las cuatro familias voluntarias de la Ribera que ha decidido formar parte del programa «Vacances en Pau». Gracias a este proyecto, tres niñas y un niño refugiados, entre ellos Aicha, han podido viajar hasta la comarca para disfrutar de los meses de verano. Concretamente, tres menores se encuentran en la localidad de Cullera y el cuarto en Polinyà del Xúquer. Antes de la pandemia los niños acogidos en familias de la Ribera sumaban varias decenas.

Mar nunca había formado parte de esta iniciativa, pero su deseo, desde bien pequeña, había sido adoptar o acoger a un niño.

Aicha, como el resto de menores saharauis, llegaron a la comarca el pasado 22 de julio y regresarán a los campamentos saharauis en septiembre. Durante su estancia, además, acuden a revisiones médicas. «Aicha tiene el cristalino oscurecido, como si fuese una persona de 40 años, por las altas temperaturas del desierto. Su ojo no enfocaba bien y, por consiguiente, le afectaba en sus estudios porque no podía leer bien. Fue al oculista y ahora lleva gafas», explica Mar. Añade: «Aicha también necesita ortodoncia, pero no se la puedo poner porque no puede haber un seguimiento en el campamento».

Esta vecina de Cullera reivindica la importancia de este tipo de proyectos, pero considera que no son la solución definitiva. «Estos niños tienen unos padres y no se los podemos quitar, pero sí que podemos intervenir para que sus condiciones mejoren y, así, sensibilizar a la sociedad sobre la problemática existente», denuncia.

El 80% de la población saharaui sufre problemas de malnutrición o anemia, por lo que su esperanza de vida se ha visto reducida. «Aicha tiene diez años y solo pesa 25 kilos. La falta de alimentación en los niños comporta graves problemas de salud», denuncia Mar. Además, recalca que los niños que llegan a la comarca «desconocen muchas de las cosas que para el resto de la sociedad son cotidianas». A modo de ejemplo, recuerda el primer día que la menor conoció la playa y la piscina. «Cuando vio la balsa en la que se baña mi perro, creía que era la piscina en la que iba a nadar, pero, cuando le señalé la verdadera piscina, alucinó. También se sorprendió al descubrir la cama en la que iba a dormir con vistas a la playa porque ellos no tienen ni agua corriente», indica Mar. Por ello, la pequeña Aicha abre los grifos con muy poca presión para no malgastar el agua, ya que allí se bañan con bidones.

A pesar de la distancia, Aicha sigue en contacto con sus padres a través de videollamadas. «Todos los días les cuento cómo está, me tratan como una más de la familia e, incluso, una de sus hermanas me ha invitado a la boda», comenta. En este sentido, Mar reconoce que su objetivo es viajar al Sahara a finales de año.

Mar se ha convertido en la «mami de España». «Ellos no son nuestros hijos, pero se establece un gran vínculo de amor y cariño. Me pongo en la piel de esas madres, que están tan desesperadas que, incluso, permiten que los pequeños viajen a otro país sin conocer a las familias», expone.

Mar destaca que estar con Aicha ha sido el «mejor regalo», ya que no tiene hijos y ha sufrido un cáncer. «Acogerlos es lo mínimo que podemos hacer, pero no es suficiente. No pueden pasar al olvido una vez concluye el programa», reivindica.

La comarca de la Ribera ha acogido a menos niños saharauis dentro del programa «Vacances en Pau» en comparación con otros años. La asociación «DAHAK La Ribera. Ajuda al poble sahrauí» es una de las entidades que este año no ha participado en el proyecto. «La pandemia paralizó el programa y, este año, teníamos dudas de cómo se iba a desarrollar. A ello se suma la situación política entre el gobierno español y marroquí». La cifra se ha reducido considerablemente en la comarca, ya que solo han llegado cuatro menores y antes había entre 30 y 50 niños repartidos por los diferentes municipios.

Ester Montalbán, coordinadora del Moviment d’Ajuda al Poble Saharaui-País Valencià (MoVaps), señala que uno de los motivos de esta disminución se basa en la falta de campañas de visibilización y sensibilización en la sociedad. En este sentido, añade que muchas familias han acogido a personas ucranianas, ya que «el conflicto ha tenido mayor visibilidad que el del Sáhara».

«El conflicto de Ucrania tiene más visibilidad que el del Sáhara»

Algunas asociaciones no han participado en el programa este año por la incertidumbre

s.fajardo. alzira