AMB NOM PROPI Enrique Ferrando

El músic Enrique Ferrando Sastre va nàixer a Carcaixent l’any 1955. Va ser en la seua localitat natal on va iniciar els seus primers estudis musicals que va continuar en el Conservatori Superior de Música de València en l’especialitat de bombardí. Posteriorment es va traslladar a Madrid on va culminar els de trombó i bombardí en el Real Conservatori Superior de Música amb el professor José Chenoll. Amb 20 anys va guanyar la plaça de bombardí de la Banda Municipal de Madrid i eixe mateix any va obtindre la plaça de trombó de l’Orquestra Nacional d’Espanya.

Ha sigut professor del Curs Internacional «Marian Puig» de Torrent i docent en nombrosos cursos que s’han desenvolupat per toda la geografia nacional. És membre dels tribunals de la JONDE i autor, amb Javier Yera, del llibre El trombón. Ha participat en molts concerts i recitals i ha realitzat una gran labor en el camp de la divulgació musical mitjançant xarrades, concerts, gravacions per a RTVE i com a concertista actuant amb l’ONE, l’Orquestra de Cambra Espanyola i en diferents duos i trios amb importants organistes espanyols com, per exemple, Marcos Vega. Enrique és fundador i membre del Conjunto Nacional de Metales, del grup «LIM» i del «Gerhard Ensemble» i en l’actualitat és professor de trombó i bombardí del Conservatori Professional de Música Jacinto Guerrero, de Toledo. Està en possessió de la Medalla d’Or de Belles Arts i de la Creu de Cavaller de l’Ordre al Mèrit Civil concedida pel rei Joan Carles I.