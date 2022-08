La torre del Marenyet és una torre vigía que es localitza al marge dret del riu Xúquer, prop de la seua desembocadura. Es va erigir al segle XVI, durant el regnat de Felip II, i va ser dissenyada per Juan Bautista Antonelli.

Es tracta d’una torre circular, d’uns 10 metres de diàmetre, de maçoneria tosca, que formà part d’un sistema defensiu d’uns 15 kilòmetres, que enllaçava les costes del Regne de València. Va servir de punt de vigilància i defensa davant els atacs molt freqüents que les costes valencianes patien per part dels pirates turcs.

La gran destrucció que va patir la vila de Cullera el mes de maig de 1550 per part del pirata Turgut Reis i els seus hòmens, va fer necessari reforçar la vigilància i defensa de la localitat.

Una inscripció que es troba dalt de la porta d’accés a la torre assenyala que es va alçar: «Reynando el siempre vencedor don Phelipe segundo, siendo su lugarteniente y capitán general en este reyno de Valencia, Vespasiano Gonzaga Colona, príncipe de Sabioneda, duque de Traieto, marqués de Hostiano, conde de Fundi y de Rodrigo, año MDLXXVII».

La torre conté elements d’edificacions defensives de l’època, una menuda porta d’accés i espitlleres com a únics finestrals oberts al mur i consta de dos plantes interiors comunicades per una escala estreta. Està rematada per un terrat amb barana en forma de merlet.

En l’actualitat la torre es troba a mig kilòmetre de les esculleres del riu, pel canvi de curs que aquell va patir després de la coneguda com a riuada de Sant Carles del mes de novembre de 1864. Declarada Bé d’Interés Cultural, alberga un xicotet però interessant museu que val la pena visitar.