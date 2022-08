El castellonense Israel Escalera y el cullerense Vicente Pérez triunfan en Xàtiva

La carrera urbana de motos más antigua de España vivió ayer en Xàtiva su 70ª edicion. Y lo hizo batiendo su récord de asistencia. Tras dos años cancelada por las restricciones del covid, la prueba reunió a 8.000 personas, según la cifra aportada por el ayuntamiento.

Un total de 78 pilotos se inscribieron para recorrer con sus vehículos algunas de las principales arterias de la ciudad. El ruido de los carburadores y los motores se adueñó de la capital de la Costera desde primera hora de la mañana.

El castellonense Israel Escalera, con un tiempo de 8 minutos y 27 segundos, triunfó en la categoría Supermotard, seguido por Vicente Juan y Aitor Cremades. Escalera explicó que hace muchos años que no venía a Xàtiva: «Hemos vuelto y ha sido para ganar. Teníamos la pole, pero en la salidad nos ha adelantado un compañero. He podido recuperarme y marcar mi ritmo. Me he escapado y he podido ser el primero, aquí es fácil cometer algún error».

«Las citas urbanas son carreras diferentes, muy divertidas, que te acercan a la gente. Eso se nota. Son pruebas de mucho espectáculo para los espectadores», prosiguió el ganador. Escalera destacó la velocidad de la prueba: «No tenemos cuentakilómetros y no lo puedo concretar del todo, pero en la recta grande la moto puede alcanzar los 130 kilómetros por hora y eso es mucho en un circuito urbano de este tipo».

En la categoría 80 GP se impuso Vicente Pérez, de Cullera, mientras Javier Miguel Medina, de Algemesí, quedaba en tercer lugar.