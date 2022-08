El Alzira FS regresa al trabajo con la vista puesta en el debú contra el Leganés

Comienza la cuenta atrás. El Family Cash Alzira FS comenzó ayer su pretemporada y tiene un mes de margen para ponerse en forma. La campaña arranca el día 17 de septiembre, con la visita del Leganés. Por el camino, varios partidos preparatorios con los que Braulio Correal tratará de adaptar las cuatro caras nuevas al engranaje de un equipo que el pasado año fue de los mejores en la Segunda División.

Uno de los jugadores que se estrenará en el Palau d’Esports es Gustavo Medeiros de Araujo, «Gustavão». El joven pívot llegó el lunes desde São Paulo. En declaraciones a Levante-EMV no ocultaba su ilusión ante esta nueva etapa: «El Family me ofreció la posibilidad de jugar en España, un país donde el fútbol sala tiene un grandísimo nivel, y no pude rechazar una oferta tan atractiva. Es un proyecto muy interesante. He mantenido alguna conversación con el míster, Braulio, y tengo muchas ganas de poder aprender de él; también de mis compañeros. Voy a dejarme la piel por esta camiseta y espero dar muchas alegrías a nuestra afición».

Precisamente, «Gustavão» y otros dos fichajes, «Carlitos» y Joan Miguel, tuvieron ayer la primera toma de contacto sobre el parqué junto con el resto de la plantilla, Correal y el cuerpo técnico. No pudo entrenar con el equipo Álex Naranjo, citado con la Selección Española. El entrenador del Alzira FS, por su parte, comentó: «Este año vamos a exigir un compromiso mayor a los jugadores. La temporada pasada fue muy buena, pero debemos dar un salto competitivo. Esto no quiere decir que vayamos a quedar mejor en la tabla, la liga va a ser muy reñida y debemos ser realistas. A partir de ahí, con trabajo y el apoyo de la afición veremos hasta dónde podemos llegar. El trabajo del día a día nos pondrá donde nos merezcamos».

Los jugadores ya han superado la revisión médica y tendrán poco tiempo antes de su primera toma de contacto con el fútbol sala tras las vacaciones. En cuestión de días, el Family disputará su primer partido de pretemporada, que le enfrentará al Picassent, de Segunda B, como local el día 20 de agosto. El 27 recibirá al Bisontes Castellón, de su misma categoría. Luego tendrá dos desafíos ante equipos de Primera: visita al Viña Albali el 30 de agosto y recibimiento el día 3 de septiembre del Jimbee Cartagena. Este último enfrentamiento se enmarcará en el trofeo solidario dedicado a la figura de Juan Beteta tras verse las caras con el equipo alzireño en la Copa del Rey en un emocionante partido. La pretemporada se cerrará el 10 de septiembre de nuevo ante Bisontes, aunque como visitante.

Derbis autonómicos

Tras una preparación exigente, que incluye partidos de gran nivel para coger ritmo competitivo, la temporada arrancará el 17 de septiembre. El Leganés visitará el Palau d’Esports en la primera jornada. Una semana después, los de Correal tendrá ya un duro desafío al visitar al Burelo, recién descendido de primera división. En el calendario quedan marcadas las fechas del 15 de octubre y del 26 de noviembre, los dos derbis autonómicos: Peñíscola y Castellón, respectivamente.