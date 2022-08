Antella acomiada a la seua centenària, Pepica la Molinera

El 29 de juliol va faltar en Antella la centenària Josefa Ortega Piqueres, coneguda popularment com a Pepica la Molinera en el poble on ha viscut més de setanta anys i ha faltat. Havia complit els 100 anys el 30 de maig d’enguany. Va nàixer en Gavarda i vivia en Antella des del seu casament amb José Benet, fill del moliner del poble, que després va rellevar a son pare al front del molí de la localitat. El renom de Pepica la Molinera, li venia, precisament, per ser, amb el seu home, la propietària-responsable d’eixe establiment.

Pepica Ortega i Pepe Benet es van casar el 7 de juliol de 1946 i van tindre tres fills: Fina (1947), José Vicente (1953) i Donís (1959). Este últim, precisament el menut dels fills, va faltar a finals de l‘any passat, el 21 de desembre de 2021. A Pepica, degut al seu avançat de dependència, no se li va comunicar la mort del seu fill, per no fer-la sofrir.

Josefa Ortega va compaginar la criança dels seus fills i les labors d’ama de casa amb faenes del molí, com ara preparar el gènere per a la venda, despatxar, fer la barata del gra per arròs, farina o dacsa i altres. Amb la desaparició del cultiu dels cereals en el terme d’Antella, i altres circumstàncies de la indústria agroalimentària, van anar desapareixent els molins xicotets, també el d’Antella, però ella, carinyosament, per a la gent del poble, sempre ha sigut Pepica la Molinera. Es va quedar viuda el 27 d’abril de 1983, fa 39 anys.

Era una dona molt apreciada, es feia de voler, era una persona amable, agradable i raonadora. També era una dona ben «templà». Fins a ben major va ajudar els fills i els nets. Només l’edat i la falta de mobilitat li ho acabaren impedint. Que descanse en pau. I un abraç per sempre.